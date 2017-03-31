В Кишиневе на пешеходной улице пройдет День добрых дел

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В Молдове более 1200 человек примут участие в Дне добрых дел, который наступит 2 апреля во всем мире, заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова директор Республиканского волонтерского центра (РВЦ) Николай Райлян.

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По его словам, в этом году в День добрых дел в Молдове пройдут десятки акций в 12 городах.

"Приглашаем всех граждан нашей республики, жителей и гостей столицы посетить пешеходную улицу. С 12 до 20 часов можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ и гепатит С", — отметил менеджер массовых культурных мероприятий РВЦ Никита Соловьев.

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Он добавил, что в это же время там развернется ярмарка и выставка картин. По словам Соловьева, в этом году различные организации присоединились к волонтерам, чтобы помочь провести детские мастер-классы.

Завершит День добрых дел концерт, где выступят звезды отечественной эстрады.

"Это не просто акции, это мероприятия, направленные на решение определенных социальных проблем общества. Например, уборка парков, покраска детских площадок, поездки в больницы, в республиканский центр для пожилых и инвалидов", — подчеркнул Райлян.

Он отметил, что зарегистрированные участники акции получат специальные футболки с логотипом День добрых дел, в которых они смогут бесплатно ездить в кишиневских троллейбусах. Райлян добавил, что помимо этого по городу будут курсировать три троллейбуса с волонтерами, где они расскажут гражданам о событиях этого дня.

Менеджер проекта День добрых дел Александра Горбатая, рассказала, что РВЦ сотрудничает и с другими волонтерскими организациями. По ее словам, волонтерские организации из Республиканского центра для детей и молодежи "Артико", движение "Serviciul pentru pace" и "Inima mare" также выбрали для себя несколько акций, которые они проведут.

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