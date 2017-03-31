Ирина Влах раскритиковала "исторические" идеи Корины Фусу

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах раскритиковала действия министра просвещения Молдовы Корину Фусу в связи с требованием последней организовать в учебных заведениях исторические недели, посвященные 99-ой годовщине объединения Бессарабии с Румынией.
На заседании исполнительного комитета Гагаузии Влах прокомментировала направленное ей от Фусу письмо о проведении таких занятий.
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"Такие мероприятия ни в коем разе не должны быть проведены ни в одной гагаузской школе. Решение Сфатул Цэрий от 27 марта 1918 года — это не историческое событие, как написано в письме Корины Фусу, а исторический позор. Министерство образования навязывает нам политическую повестку. Учебные заведения таким образом должны провести исторические недели, на которых будут обсуждаться политические программы Либеральной партии. Такие письма надо сжигать", — отметила Влах.
По ее словам, в Гагаузии проживают государственники, а руководство Минобразования не занималось политикой, а — готовить программы по патриотическому воспитанию детей.
27 марта 1918 года Сфатул Цэрий, законодательный орган Молдавской демократической республики (МДР), под давлением румынской армии и в присутствии вооруженных румынских солдат в зале заседания проголосовал при отсутствии кворума за вхождения МДР в состав Румынии.
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