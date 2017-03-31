Пропавшую девочку из Бубуечь нашли в поле

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Пропавшую три дня назад 11-летнюю девочку из Бубуечь полицейские нашли в поле возле села Хумулешты, сообщили в пятницу в Инспекторате полиции Кишинева.

В четверг полиция распространила информацию о том, что 49-летний отец ребенка обратился в правоохранительные органы. Мужчина сообщил, что 28 марта девочка ушла кататься на велосипеде и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. После сообщения правоохранители начали поиски.

"Полицейские нашли девочку в поле возле Хумулешт. Она была в компании женщины рядом с отарой овец", — говорится в сообщении полиции.

Ребенка забрали полицейские. Сначала с ней будет работать психолог, а затем ее вернут родителям.