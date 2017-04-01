Что произойдет с Кишиневским цирком 1 апреля

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Первого апреля жители Кишинева проведут субботник в здании цирка, сообщил в соцсетях муниципальный советник, директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

"Уважаемый горожане! Приглашаем вас в 10.00 на акцию по очистке кишиневского цирка. Сегодня он заброшен, но в перспективе там будет многоплановый культурный центр. Давайте перейдем от безразличия, отрицания и бездействия к ответственному поведению", — отметил Штефэницэ.

Он выразил надежду на то, что многие проекты по улучшению Кишинева сплотят немало его жителей.

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