Российский публицист Искандер Хисамов станет гостем Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Российский политолог, публицист и телеведущий Искандер Хисамов в понедельник станет гостем радиостудии Sputnik Молдова.

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Также в этот день Хисамов, который приедет в Молдову по приглашению общественной организации Dialogum и Международного медиа-клуба "Формат А-3", проведет в Кишиневе творческую встречу под названием "О чем молчат СМИ?".

Встреча состоится в 18.00 в конференц-зале гостиницы Jolly Alon.

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Искандер Хисамов — один из самых авторитетных российских экспертов по Украине. С мая 2016 года он возглавляет сайт Украина.ру. 25 лет Хисамов изучает ситуацию на постсоветском пространстве и не только досконально разбирается в экономике Украины, владеет информацией о внутреннем устройстве украинской власти, но и лично знаком со многими бизнесменами, депутатами, министрами (бывшими и нынешними) и другими влиятельными людьми.

Так сложилась журналистская карьера Хисамова, что с 1998 года после вынужденного переезда из Ташкента в Москву, он начал свое сотрудничество с журналом "Эксперт". С 1998 года Хисамов- заведующий отделом политики, с 2000 по 2004 год — заместитель главного редактора. Параллельно в 1999-2000 годах работал шеф-редактором аналитических телепрограмм Владимира Познера на Первом канале. В 2004 году организовал выпуск журнала "Эксперт-Украина" и возглавлял его до 2009 года.

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В 2010 году Искандер Хисамов основал и возглавил Аналитический центр "Экспертный совет", а также Всеукраинскую общественную организацию "Реформаторский клуб" и был избран ее президентом. Клуб объединял представителей среднего бизнеса Украины, заинтересованных в реформах и модернизации страны.

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