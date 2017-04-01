14:16 01 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Искандер Хисамов

Российский публицист Искандер Хисамов станет гостем Sputnik Молдова

© Photo: Facebook / Искандер Хисамов
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

Российский публицист Искандер Хисамов приедет в Молдову, чтобы стать гостем Sputnik Молдова, а также - провести встречу в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Российский политолог, публицист и телеведущий Искандер Хисамов в понедельник станет гостем радиостудии Sputnik Молдова.

Владимир Новосадюк
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Какую "Перспективу" готовит Sputnik Молдова для молодых журналистов

Также в этот день Хисамов, который приедет в Молдову по приглашению общественной организации Dialogum и Международного медиа-клуба "Формат А-3", проведет в Кишиневе творческую встречу под названием "О чем молчат СМИ?".

Встреча состоится в 18.00 в конференц-зале гостиницы Jolly Alon.

Новая журналистика — ренессанс в эпоху интернета >>>

Искандер Хисамов — один из самых авторитетных российских экспертов по Украине. С мая 2016 года он возглавляет сайт Украина.ру. 25 лет Хисамов изучает ситуацию на постсоветском пространстве и не только досконально разбирается в экономике Украины, владеет информацией о внутреннем устройстве украинской власти, но и лично знаком со многими бизнесменами, депутатами, министрами (бывшими и нынешними) и другими влиятельными людьми.

Sputnik International Information Agency
© Sputnik/ Igor Russak
В Sputnik Молдова прошла вторая лекция "Школы инновационной журналистики"

Так сложилась журналистская карьера Хисамова, что с 1998 года после вынужденного переезда из Ташкента в Москву, он начал свое сотрудничество с журналом "Эксперт". С 1998 года Хисамов- заведующий отделом политики, с 2000 по 2004 год — заместитель главного редактора. Параллельно в 1999-2000 годах работал шеф-редактором аналитических телепрограмм Владимира Познера на Первом канале. В 2004 году организовал выпуск журнала "Эксперт-Украина" и возглавлял его до 2009 года.

Sputnik открывает Школу инновационной журналистики >>>

В 2010 году Искандер Хисамов основал и возглавил Аналитический центр "Экспертный совет", а также Всеукраинскую общественную организацию "Реформаторский клуб" и был избран ее президентом. Клуб объединял представителей среднего бизнеса Украины, заинтересованных в реформах и модернизации страны.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

В Школе инновационной журналистики узнали современный облик профессии
Школа инновационной журналистики в Молдове: пространство общения
Симоньян ответила на нападки французского журналиста в адрес RT и Sputnik
Школа инновационной журналистики в Тирасполе - новое слово от Sputnik
Теги:
публицистика, журналисьтика, политика, встреча, Информационное агентство и радио Sputnik Молдова, Искандер Хисамов, Молдова, Россия, Украина, Кишинев
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.