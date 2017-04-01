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Дети

Дети без родителей: каково их положение в Приднестровье

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Руководитель Госслужбы опеки и попечительства, поддержки семей в группе риска Приднестровья рассказала корреспонденту Sputnik о ситуации в регионе с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также о тенденциях усыновления.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье более чем наполовину увеличилось количество детей, нуждающихся в госзащите и направляемых на воспитание в детские дома. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik начальник Госслужбы опеки и попечительства, поддержки семей в группе риска Анна Маковская.

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Всего в 2016 году был выявлен 291 ребенок, которых направили на разные формы устройства. Этот показатель чуть более, чем на 60% выше 2014 года и почти на 40% 2015 года. Увеличилось также количество детей, направляемых в детские дома по сравнению с 2014 годом в три раза и с 2015 годом на 55%.

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"В последнее время все больше появляется детей старшего школьного возраста с девиантным поведением, которых даже родственники не хотят брать в свои семьи, и они направляются на воспитание в госучреждения. Это в основном дети-беспризорники, дети, которые склонны к бродяжничеству, к совершению правонарушений, но еще их не совершившие", — объяснила Анна Маковская.

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По словам руководителя службы, специального учреждения для детей с подобным поведением в Приднестровье не существует.

"Если ребенку до 14 лет, он может быть направлен по решению суда в такой учебно-воспитательный комплекс, как РВК им. Макаренко, а другое учреждение, которое тоже было бы закрытого типа, в котором больше уделялось бы внимания воспитанию и профилактики нарушения таких детей, у нас нет", — отметила она.

Как рассказала Анна Маковская, в 2016 увеличилось также число детей, которые были взяты на усыновление. Всего обрели новые семьи 15 детей. В 2015 году их было 12 человек, в 2014 году только девять.

"Тенденция увеличения радует только тем, что граждане усыновляют детей, чтобы они стали их родными. Потому что такая форма устройства как опека, хотя и предполагает дальнейшее усыновление, но не все, особенно родственники, берут в дальнейшем детей в свои семьи. Поэтому усыновление, как в законодательстве, так и для нашей службы, — приоритетная форма", — подчеркнула руководитель.

Работа детского сада
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Все дети в 2016 году были усыновлены местными жителями. По закону, за приднестровцами в этом деле приоритет. Иностранцы имеют право на усыновление только в случае, если все граждане Приднестровья, состоящие на учете в профильном министерстве, и родственники от ребенка отказались.

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Под опекой физических лиц в Приднестровье на сегодняшний день находится 993 ребенка. В госучреждениях воспитывается 620 детей — это только те из них, у которых есть статус сирот и оставшихся без попечения родителей. В целом в учреждения устроено 1 072 ребенка, в том числе дети с заболеваниями и 113 детей, чьи родители испытывают материальные трудности, не имеют жилья и работы.

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Теги:
родители, дети, Приднестровье
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