Мэрия Кишинева объявила конкурс на лучший памятник в честь этой "унири"

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Мэрия Кишинева объявила конкурс на самый лучший проект памятника, посвященного "Дню объединения", сообщили журналистам в субботу в городском управлении архитектуры.

Необходимость такого монумента чиновники объясняют сложившейся в городе ситуации. По их словам, идея "объединения" назревала давно.

"Мы получили множество писем от горожан. Они обратили внимание, что как раз такого памятника в городе нет. А ведь давно пора объединиться всем: чиновникам, политикам, общественным активистам", — сообщили в городском управлении.

В Кишиневе есть разные памятники...

Там уточнили, в чем состоит идея памятника: "Чтобы объединить всех, кто причастен к бездарному управлению городом. Чем не повод для гордости — в Кишиневе разбитые тротуары, бездорожье для пеших прогулок, темные улицы, перерытые дороги, ямы, ухабы и горы мусора".

Решено, что "Днем объединения" непрофессионалов нужно считать 17 июня. Почему? Все просто.

В этот день, ровно десять лет назад, мэром Кишинева стал Дорин Киртоакэ…Последнее предложение не является первоапрельской шуткой.