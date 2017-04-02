15:47 02 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Памятник 13-му штрафному батальону

Первыми полегли в Шерпенах: 13-й офицерский штрафбат и память о нем

© Photo: Elena Nicolaev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (59)
24021

В селе Шерпены до сих пор хранят память о бойцах 13-го штрафного офицерского батальона, которые первыми полегли в результате боевых действий Красной Армии на Шерпенском плацдарме

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Жители села Шерпены Новоаненского района благоустроили ряд воинских захоронений и памятников, находящихся на территории или вблизи этого населенного пункта.

Советские воины на крыше рейхстага
© Sputnik/ Иван Шагин
Герои ВОВ: у Молдовы есть свой, настоящий, а не киношный Рэмбо

Сколько штрафников освобождали Молдову в 1944-м >>>

"Пока в некоторых примэриях нашей страны всерьез обсуждают инициативы о сносах и переносах памятников погибшим советским воинам (как было недавно в селе Пересечина Оргеевского района — ред.), примэрия села Шерпены привела в порядок военно-исторические объекты в самом селе и его окрестностях. Спасибо примару Елене Николаевой и жителям села Шерпены", — сообщил корреспонденту Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Среди памятных мест, которые привели в порядок жители Шерпен, — небольшой мемориальный комплекс с память о 13-м штрафном офицерской батальоне, принимавшем участие в отвлекающем маневре советских войск на Шерпенском плацдарме в рамках Ясско-Кишиневской операции 1944 года.

Ордена и медали
© RIA Novosti. Pavel Lisitsyn
Участникам ВОВ в Приднестровье намерены предоставить новые льготы

А ведь мало кто знает, что в тех местах в августе 1944 года в кровавой бойне полегли практически все офицеры-штрафники этого батальона.

Со слов Алексея Петровича корреспонденту Sputnik стало понятно, что в начале мая 1944 года 13-й штрафбат вместе с другими воинскими соединениями Красной Армии оказался на правом берегу Днестре и углубился на расстояние в 12-15 километров. Затем штрафники начали рыть окопы и траншеи, "вгрызаться в землю", а позже пришлось отступать под натиском превосходящих сил врага.

В Шерпенах предали земле останки 19-ти борцов с фашизмом >>>

Служба над останками трех красноармейцев.
ил личного архива Алексея Петровича
Неожиданная находка в Молдове – останки героев Шерпенского плацдарма

"Замысел Ясско-Кишиневской операции заключался в том, чтобы ввести в заблуждение противника, дезориентировать его относительно места возможного наступления. С этой целью в апреле 1944 года и был захвачен небольшой плацдарм у села Шерпены. На этом клочке земли советские солдаты на протяжении трех месяцев яростно сражались с врагом, убеждая его в том, что именно отсюда начнется наступление на Кишинев. В это время основные силы Красной Армии сосредотачивались в районе Кицкан для нанесения основного удара по вражеской группировке", — рассказал Петрович.

Историк: Ясско-Кишиневская операция — основа государственности Молдовы >>>

По его словам, 18 августа 1944 года советское командование решило провести разведку боем у села Шерпены, которая в дальнейшем должна была перерасти в то самое «ложное» наступление.

"Первыми в бой поднялись именно бойцы 13-го штрафного батальона. Современная история представляет штрафников как оборванных и бесправных уголовников, направленных на фронт из лагерей и гонимых в атаку пулемётными очередями заградительных отрядов. Но на самом деле бойцами штрафного батальона являлись разжалованные офицеры, от младшего лейтенанта до подполковника за различные провинности, направленные в штрафбат искупать свою вину кровью", — отметил Петрович.

В тот день 368 бойцов-штрафников пошли в свой последний бой у хутора Войново, в нескольких километрах от Шерпен. В полосе наступления батальона лежало частично разминированное минное поле, обойти которое не представлялось возможным. Первые взрывы заставили солдат броситься в отчаянную атаку навстречу немецким винтовкам и пулеметам.

"Несмотря на весь ужас происходящего, штрафники сумели захватить первую линию окопов противника и закрепиться. К ним на подмогу подоспели стрелковые части, которые удержали положение. После боя вынесли лишь восемнадцать бойцов 13-го батальона. Все они были тяжело ранены", — сказал собеседник.

А то самое минное поле обезвредили только в конце 80-х годов. История подвига 13-го штрафного батальона стала известна благодаря воспоминаниям чудом выжившего штрафника, раненого в том бою и чудом выжившего младшего лейтенант Иосифа Зарубинского. В мае 1990 года он на личные средства установил памятную плиту на месте гибели батальона.

Плита была позже дополнена другими элементами, и теперь благодарные жители Шерпен заботятся о сохранности этого мини-комплекса.

Ясско-Кишиневская операция: как Молдову освободили от фашистов >>>

Кстати, по инициативе Зарубинского на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" была установлена плита с лаконичной надписью "В память штрафным батальонам".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Наследники великой Победы (59)

По теме

Молдова: кому мы обязаны победой в Ясско-Кишиневской операции
После освобождения Молдовы немцы еще три года прятались в лесах
Марш и цветы к Вечному огню: Кишинев отметил освобождение Молдовы
Марш в честь освобождения Молдовы от фашизма прошел в Кишиневе
Теги:
13-й штрафной офицерский батальон, Великая Отечественная война, Алексей Петрович, Шерпены, СССР, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.