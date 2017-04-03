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Парковка на тротуаре в Кишиневе

Через полгода все парковки Кишинева могут стать платными

© Photo: Facebook / Город без маршруток
Общество
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Примария рассчитывает, что максимум через полгода в столице будет внедрен новый проект при участии австро-венгерской компании EME Parkleitsystem GMBH

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Все имеющиеся парковочные места в Кишиневе будут переданы в управление австро-венгерской компании, которая ранее выиграла соответствующий тендер, сообщил корреспонденту Sputnik глава управления транспорта и дорожных коммуникаций примарии Кишинева Игорь Гамрецкий. Зарубежная фирма обязуется инвестировать от 6-ти до 10 миллионов евро в инфраструктуру: речь идет о нанесении разметки, установки софтов для оплаты услуг, покупку машин для эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

Парковка на тротуаре в Кишиневе
© Photo: Facebook / Город без маршруток
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"Проект, в котором задействована австро-венгерская компания, полностью покрывает весь город. Мы не говорим о какой-то конкретной улице, мы говорим о всем городе. Это минимум 25 тысяч парковок", — отметил Гамрецкий.

Согласно проекту, город будет условно разделен на три парковочные зоны. Дороже всего — 15 леев в час обойдется парковка в центре столице в периметре улиц Бэнулеску-Бодони, Иерусалимская, Александру чел Бун, Николай Старостенко, Измайловская. Во второй зоне она будет стоить 10 леев и в третьей — то есть в спальных районах — пять леев в час. В субботу и воскресенье припарковать автомобиль можно будет бесплатно. Как пояснил чиновник, в будние дни максимальное время парковки в центре города ограничится двумя часами. Спустя это время водитель должен будет уехать, или отогнать машину в другое место.

Эвакуация автомобиля
© Sputnik/ Андрей Рудаков
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"Идея проекта не только собирать деньги, но и разделить парковочные зоны от тротуарных, и дорожного полотна. Побудить людей больше использовать общественный транспорт для поездок в центр столицы", — заявил собеседник.

Тем, кто добирается на работу в центр на собственном автомобиле, примария Кишинева предлагает контрактные места по более низкому тарифу. Правда, за эту услугу придется заплатить за год вперед. Такой же принцип примария Кишинева предлагает применить и во дворах. Городские власти намерены отдать австро-венгерской компании дворовые площадки под обустройство парковок. Место во дворе будет стоить 500 леев в год, а если припаркованная не на специальной площадке машина загородит проезд другим автомобилям, зарубежная компания сможет использовать такой инструмент, как блокировка колес и эвакуация автомобилей.

"Сейчас законопроект о поднятии неправильно припаркованных машин находится на финальной стадии, его рассматривает правительство. Мы ждем, чтобы его побыстрее приняли, чтобы раз и навсегда избежать всех проблем, которые возникают с неправильно припаркованными машинами", — отметил Гамрецкий.

По регламенту, снятие блокировки с колес в первый день обойдется в 750 леев, в последующие дни — 950. За эвакуацию машины автовладелец должен будет заплатить 1600 леев. Городские власти надеются, что в течение полугода будут соблюдены оставшиеся формальности, и в Кишиневе будут оборудованы платные парковки.

Контракт с австро-венгерской фирмой уже заключен, он будет действовать в течение 25-ти лет. Мэрия будет получать 10 процентов от дохода, собранного за парковку с горожан.

При этом мэр столицы Дорин Киртоакэ заявил на муниципальных служб в понедельник, что речь идет не о 10%, а о примерно 50%.

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Теги:
плата, парковки, Игорь Гамрецки, Молдова, Кишинев, Общество
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