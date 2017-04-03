"Гламурного адвоката" Мынзата освободят из-под домашнего ареста

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Адвокат Валериан Мынзат, прозванный в народе "гламурным адвокатом", будет освобожден в понедельник из-под домашнего ареста, сообщил корреспонденту Sputnik глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

По его словам, подписка о невыезде за пределы страны вступает в силу для Мынзата со вторника, четвертого апреля.

Мынзат остается под арестом: адвокат уже жалуется >>>

Уголовное дело в отношении Мынзата было завершено, и в скором времени уголовное делопроизводство будет направлено в суд.

"Все необходимые доказательства были собраны. На данном этапе арест не имеет смысла. Мынзат сотрудничает со следствием", — отметил Морарь.

Ранее стало известно, что Мынзат частично признал свою вину, вернув 20 тысяч евро, полученные от клиентки на решение проблем, связанных с переводом ее мужа из российской тюрьмы в Молдову.

Мынзат был задержан 2 февраля 2017 года прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>