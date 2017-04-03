Держи карман шире: жители Кишинева будут платить еще и за парковку

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Парковки в Кишиневе станут платными. Причем все сразу — на дорогах, тротуарах и даже подземные стоянки. Об этом сообщил на заседании муниципальных служб мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ.

"Во всей Европе установлена такая модель парковок. Если мы хотим жить цивилизованно, надо привыкнуть к некоторым вещам", — сказал Киртоакэ.

Через полгода все парковки Кишинева могут стать платными>>>

Он не исключил, что в будущем за парковку нужно будет платить на всех улицах столицы, однако для начала такие стоянки появятся в самых оживленных зонах Кишинева.

"Список улиц будет опубликован. Теоретически мы можем дойти до всех улиц. Хотим снизить въезд машин на оживленные улицы, и в тоже время не по правилам припаркованные машины будут эвакуированы", — добавил мэр.

По его словам, парковки будут платными только в рабочие часы.

За эвакуацию машины автовладелец должен будет заплатить 1600 леев. Место во дворе будет стоить 500 леев в год, а если припаркованная не на специальной площадке машина загородит проезд другим автомобилям, зарубежная компания сможет использовать такой инструмент, как блокировка колес и эвакуация автомобилей.

По регламенту, снятие блокировки с колес в первый день обойдется в 750 леев, в последующие дни — 950.

Как отметил глава управления транспорта и дорожных коммуникаций мэрии Кишинева Игорь Гамрецкий, проект о платных парковках будет выставлен на публичное обсуждение, которое ориентировочно запланировано на 20-21 апреля.

"Такая стоимость парковки рассчитана на то, чтобы снизить въезд в оживленные зоны. Второй аспект заключается в законе, который разрешает эвакуировать машины, которые неправильно припаркованы", — сказал Гамрецкий.

По его словам, вывоз автомобилей — обязательный пункт. Дело в том, что правоохранительные органы сталкиваются с проблемой, когда не могут эвакуировать брошенные автомобили, потому что нет четкого закона, который бы регулировал подобные ситуации.

"Когда у нас будет законодательство, скорректированное под европейские стандарты, мы с уверенностью сможем внедрить этот проект и решим все текущие проблемы как во дворах, так и на центральных улицах, где есть пробки из-за блокирования дорог другим транспортом", — добавил Гамрецкий.

Он также подчеркнул, что цена парковки еще будет обсуждаться.

"Надо понимать, что, если цена будет очень маленькой, то ситуация не изменится", — сказала Гамрецкий, добавив, что основная цель проекта заключается не в дополнительном сборе средств, а в разгрузке центра города и других оживленных зон, а также борьбе с нерегламентированными парковками.

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