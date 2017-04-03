Киртоакэ обещает 10 миллионов любому, кто предложит место для свалки

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ в понедельник после заседания муниципальных служб подтвердил, что местная администрация готова выделить 10 миллионов леев любому, кто предложит место для свалки.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Кишинев завалит мусором: рядом с городом появится новая свалка

Проблема с вывозом отходов встала довольно остро после того, как жители коммуны Бубуечь, куда в настоящее время свозят отходы, провели несколько акций протеста, блокировав доступ мусоровозов к свалке. Жители коммуны Бубуечь с 2011-го года требуют от столичных властей закрыть полигон, расположенный всего в 800-х метрах от населенного пункта.

За это время площадь полигона разрослась до тридцати гектаров. На свалке даже сформировался своеобразный рельеф — отходы сваливают в огромные кучи, которые издалека напоминают "мусорные горы".

"Новое место вне Кишинева можно найти только вместе с Министерством окружающей среды с помощью проведения анализа центрального региона страны. Речь идет о региональной свалке для 5-6 районов. Только завершив все этапы этого исследования, можно найти временное место для складирования отходов, пока не начнется реализация европейского проекта на уровне Молдовы", — сказал Киртоакэ.

Примар уточнил, что "сейчас обсуждаются несколько мест, но пока нет ясности, поэтому не имеет смысла их называть".

"Мы выделяем 10 миллионов леев той местной администрации, которая готова предложить место для этих целей. Но не только местным властям, но и любому частному владельцу, физическому или юридическому лицу. Эта цифра взята не с потолка, у нас с 2013 года есть контракт с примэрией Цынцэрен, в котором указана сумма в 16,5 лея за тонну мусора. Плюс аренда территории в 25 гектаров за 3 миллиона леев", — сказал Киртоакэ.

© REUTERS/ Abdalrhman Ismail Катастрофа под Кишиневом: мрачные перспективы

Примар уточнил, что, несмотря на предложенные кишиневской администрацией условия, в Цынцаренах от них отказались. При этом Киртоакэ уверен, что никакой проблемы свалка в этом населенном пункте местным жителям принести не способна.

"У них больше проблем от неавторизированных свалок в населенном пункте, от отходов, которые попадают в колодцы. А эта свалка находится в семи километрах, и оттуда ничего не попадает в почву. Во всем мире свалка – это источник денег. Если ее устроить по европейским стандартам, что мы и предлагаем с помощью инвестиций в 14 миллионов евро, это решит проблему и принесет выгоду", — сказал чиновник.

При этом Киртоакэ заявил, что мэрии придется отказаться от реализации других проектов, чтобы выделить из бюджета деньги на эти цели. О каких именно проектах идет речь, градоначальник сказать не смог, уточнив, что сейчас ведется анализ.

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