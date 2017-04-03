Президент Молдовы выразил соболезнования народу России

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования народу России в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга.

"В Санкт-Петербургском метро произошел чудовищный теракт. По данным на эту минуту, около 10 человек погибли, десятки получили ранения. Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и ее президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты".

© AFP/ Ruslan SHAMUKOV Взрывы в метро: посольство Молдовы уточняет информацию о пострадавших гражданах

"В эти минуты выражаю солидарность с народом России и ее президентом Владимиром Путиным. Верю, что это преступление не останется без ответа, что народ России еще теснее сплотится вокруг ее национального лидера, и что российское руководство с еще большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе", — добавил Додон.

Он выразил искренние соболезнования президенту Российской Федерации, всем родным и близким жертв теракта.

"Желаю всем пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Дорогие россияне, народ Молдовы — с вами", — заключил президент Молдовы.

В понедельник днем два взрывных устройства взорвались в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По предварительным данным речь идет о самодельном устройстве, небольшой мощности. Согласно различной информации, в результате случившегося пострадали от 20 до 30 человек. СМИ также сообщают о том, что погибших может быть от 6 до 10.