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Пенсионерки в Молдове

Проект "Социальные магазины" помощь властям в заботе о пенсионерах

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Общество
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Социальные магазины, которые открываются по всей республике, могут стать подспорьем для властей республики для поддержки социально-уязвимых слоев населения

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Молдове все пенсии с 1 апреля проиндексировали на 6,8%. На эти цели власти страны выделили 670 миллионов леев. Воспользоваться прибавкой смогут 710 тысяч пенсионеров.

"Минималка" ниже минимума

Размер минимальной пенсии с учетом индексации составит 691 лей. Причем такую "минималку" будут получать как работники в нацэкономики, так и в сельском хозяйстве. Работники агросектора, которых в стране насчитывается примерно 48 тысяч, будут получать 1026,36 леев.

Пенсионеры. Архивное фото
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
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С 1 апреля пересчитали пенсии гражданам, которые вышли на заслуженный отдых в период с 2001 по 2008 год. Речь идет о 84 тысячах человек, чьи пенсии увеличатся на 5-40%.

Конечно, люди ждали индексации с большим нетерпением, но "прибавка" все-таки оказалась не столь существенной для большинства из пенсионеров.

Индексация и перерасчет пенсий, а также другие социальные реформы — достаточно трудоемкий и крайне затратный процесс для государства. Большинство граждан республики получает пенсии, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Даже с учетом индексации этот дисбаланс остается. Размер прожиточного минимума для пенсионера в 2016 году составил тысячу 494,8 лея,

Социальные магазины в помощь

В ситуации, когда власти не могут в полной мере помочь пенсионерам и другим социально-незащищенным слоям населения, очень важны социальные проекты, которые реализуются параллельно с властями страны.

Пенсионерка
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Проект "Социальные магазины", запущенный Партией Шора, стал таким подспорьем. На данный момент в республике действует уже целая сеть подобных точек продаж, где пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут приобрести продукты питания и товары первой необходимости по сниженным ценам. К примеру, хлеб — всего по 2 лея. Кроме того, есть и мобильные точки продаж, которые охватывают уже 22 населенных пункта, в частности, Оргеевского района.

Один из таких социальных магазинов появился и в столице Гагаузии, в Комрате. Его услугами в этом городе смогут воспользоваться более двух тысяч человек.

Экс-кандидат от Партии Шора на выборах президента Инна Попенко в ходе открытия точки продаж отметила, что "сейчас идет подготовка к открытию еще трех подобных магазинов, что позволит помочь еще большему числу жителей страны".

"Речь идет о городе Вулканешты, а также о секторах Телецентр и Старая Почта в Кишиневе. Проект "Социальных магазинов" предназначен специально для предоставления определенных льгот людям старшего возраста, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и гражданам из социально уязвимых слоев населения", — сказала Попенко.

Социальные реформы
Пожилая женщина в своей квартире в одном из ветхих домов
© Sputnik/ Александр Кряжев
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На реформах экономить нельзя. Впрочем, процесс этот достаточно дорогостоящий. Международные партнеры зажали республику в тиски — Молдова, набравшая кредитов, вынуждена идти на условия заемщиков. А кредиторы лишь повторяют властям: слишком много расходуете на социальный сектор… Ну, а как не увеличивать расходы, если тарифы растут, инфляция "съедает" доходы и так далее. Но люди-то при чем? Увы, большинство граждан нашей страны стоят перед нелегким выбором — либо купить поесть, либо оплатить коммунальные счета. Бюджет нашей страны достаточно уязвим и каждая копейка на счету. Власти экономят… Причем экономят на самых незащищенных слоях населения. Поэтому так важны подобные проекты, как "Социальные магазины", которые помогают пенсионерам и нуждающимся людям.

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Теги:
социальные магазины, пенсии, пенсионеры, Инна Попенко, Илан Шор, Молдова
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