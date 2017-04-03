Премьер Молдовы осудил взрыв в метро в Петербурге

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил соболезнования властям и народу России в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В телеграмме с соболезнованиями, переданной российскому премьеру Дмитрию Медведеву, Филип отметил, что "Республика Молдова рядом с российским народом в эти минуты тяжелых испытаний".

Глава молдавского кабмина подтвердил твердую позицию в том, что касается осуждения терроризма и усилий по борьбе с радикальными движениями.

"Это бесчеловечный акт насилия, который мы решительно осуждаем. От имени правительства выражаю искренние соболезнования скорбящим семьям и желаю скорейшего восстановления пострадавшим", — отметил Филип.

В понедельник на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. На данный момент известно об 11 погибших и 47 пострадавших.

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