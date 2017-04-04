Перепись населения Молдовы: ученые отмечают тревожные тенденции

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Данные переписи населения и жилищ в Молдове нужно принимать к сведению с определенной долей настороженности, заявил Sputnik демограф Константин Матвей. Ученый пояснил, что перепись в 2014-м году проводилась не без нарушений. В частности, собеседник отметил, что на подготовку специалистов и на проведение информационной кампании среди населения было отведено недостаточно времени.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Официальные данные переписи: население Молдовы сильно сократилось

"Перепись должна была состояться еще в 2011-м. Кроме того, в европейских странах в 2011-2012 годах прошли свои переписи населения. Поэтому зарубежные доноры настаивали, чтобы мы тоже завершили этот процесс. Как следствие, перепись в Молдове проводилась в спешке и без особой подготовки", — отметил Матвей.

По его словам, перепись назначили на май, а еще в марте не было определенности в организационных вопросах.

Специалист отметил, что, несмотря на возможные погрешности, данные переписи населения ложатся в основу экономического и административного планирования деятельности населенных пунктов. В частности, демограф напомнил, что согласно законодательству, мэрию организуют в тех населенных пунктах, где проживают не менее двух с половиной тысяч человек.

"Те населенные пункты, которые до 2000 года имели 3-4 тысячи человек, потеряли значительную часть населения, и теперь число жителей в них иногда недостаточно для образования мэрии. Кроме того, данные переписи населения влияют на число выборщиков в стране", — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что депопуляция населения, отмеченная в переписи населения от 2014-го года, сопровождается еще одной тревожной тенденцией. В структуре сельского населения, как правило, преобладают люди нетрудоспособного возраста: дети и пенсионеры. В тоже время, для организации какого-либо предприятия на территории населенного пункта берется за основу наличие трудовых ресурсов.

"А если их нет, то затрудняется и экономическое развитие села", — пояснил Матвей.

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