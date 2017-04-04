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Уборка мусора в Цыпова

Из двух заповедников Молдовы вывезено 30 тонн мусора

© Photo: Facebook / Поможем природе. Акция по уборке заповедных зон Молдовы
Общество
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Из двух заповедников Молдовы - речь идет о Цыпова и Старом Орхее - вывезено в этом году 30 тонн мусора

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik.  Около 30 тонн мусора вывезено с территории заповедников Старый Орхей  и Цыпова в рамках прошедшей общественной акции "Поможем природе".

Старый Орхей
© Sputnik/ Игорь Взоров
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"Все желающие могли согласовать время поездки и место отправления через социальные сети или связавшись с организаторами. Эти мероприятия были организованы под эгидой "XIX Всемирного молодежного фестиваля", который состоится осенью этого года", — рассказала один из организаторов акции Нина Димогло.

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По ее словам, акция "Поможем природе" прошла при поддержке молодежного движения "Voievod", общественной организации "Люди доброй воли", экологической организации "Ecodava", представительства Россотрудничества в Молдове, Союза Молодежи и студентов в Молдове, туристического комплекса "Vila Etnica", благотворительной группы "Добрые руки" и т. д. Всего в мероприятии в этом году приняло участие более 500 человек.

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"Было вывезено около 30 тонн мусора. В этом помогли местные власти. Далее по инициативе главы представительства Россотрудничества Михаила Давыдова мы посадили в селе Бутучены деревья — аккурат на месте стихийной мусорной свалки, которую мы ликвидировали в прошлом году. Установили и урны для мусора", — рассказала Димогло.

Она напомнила, что в период проведения предыдущей акции "Поможем природе" в прошлом году из села Бутучены было вывезено порядка 35 тон мусора и около 15 — из Цыпова.

Цыпова, монастырь
© Photo: Игорь Взоров
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"Это здорово, когда активные и неравнодушные люди обретают новые знакомства, общение. Мы должны помнить, что наша родная земля нуждается в поддержке", — подчеркнул президент движения "Voievod" Николай Паскару.

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Теги:
уборка, мусор, заповедник, акция "Поможем природе", молодежное движение "Voievod", Николай Паскару, Нина Димогло, Цыпова, Старый Орхей, Молдова
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