Мэр Басарабяски предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в судебную инстанцию уголовное дело, в котором фигурирует мэр (примар) города Басарабяска Валентин Чимпоеш, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Sputnik/ Vitaly Belousov Представлены подробности задержания примара Басарабяски

По данным прокуроров, находясь на посту мэра Басарабяски, Чимпоеш допустил служебную халатность, исполняя ненадлежащим образом свои обязанности, что привело к серьезным последствиям.

На протяжении 2015 года — сентября 2016-ого из-за служебной халатности градоначальника был допущен факт торговли людьми. В частности, житель Басарабяски заставлял свою несовершеннолетнюю дочь предоставлять сексуальные услуги за деньги.

Чимпоеша задержали 17 марта этого года. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>