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Протест педагогов

В среду в Кишиневе пройдет протест педагогов

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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В среду в Кишиневе пройдет протест педагогов, выдвинувших властям ряд важных требований

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Федерация профсоюзов работников образования и науки приняла решение провести протест в Кишиневе в среду, 5 апреля.

Протест преподавателей
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Кишиневе продолжаются протесты

Акция протеста начнется в 14.00. Колонна манифестантов проследует от площади перед главным зданием Академии наук Молдовы до центральной площади Кишинева. Ранее протесты педагогов состоялись в Кишиневе 23, 24 и 28 марта.

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Профсоюзы остались недовольны тем, что власти повысили зарплату педагогам лишь на 10% и прекратили переговоры с представителями правительства.

"Также мы будет настаивать на смене состава переговорной комиссии, той ее части, что делегировали власти", — отметил председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов.

Среди требований профсоюзов — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Школьники
© Fotolia/ Sergii Kondrytskyi
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Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом.

Педагоги Молдовы хотят увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и роста до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях.

Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

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Теги:
педагоги, профсоюзы, протест, НКПМ, Кишинев, Общество
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