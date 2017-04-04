Пробки на границе: грузовики перекрыли все въезды и выезды

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Огромные пробки из грузовых автомобилей образовались на молдавской границе. Согласно данным сервиса "TRAFIC ONLINE", скопление большегрузного транспорта наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.

Наиболее серьезная обстановка отмечена на контрольно-пропускном пункте Скуляны-Скуляны. По состоянию на 12.45 на выезде из страны в пробке можно увязнуть более чем на 18 часов, тогда как на въезде — всего 40 минут.

© Photo: Poliţia de Frontieră Пробки на границе Молдовы

Время ожидания на КПП Леушены-Албица на выезде из республики составляет свыше часа, а на въезде — 40 минут. На въезде в Молдову через КПП Джурджулешть-Галац можно простоять в пробке около часа, а на выезде — 160 минут. Более двух часов занимает проезд через контрольно-пропускной пункт Атаки-Могилев-Подольск на выезде из республики, а на въезде — 4 часа.

Согласно данным он-лайн сервиса, водителям легковых машин придется простоять около часа на КПП Леушены-Албица, Крива-Мамалыга и Джурджулешть-Галац.

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