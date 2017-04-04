Почему в Молдове везет тем, у кого машина на дизеле

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В период с 4 по 18 апреля максимальные розничные цены на бензин вырастут, а на дизтопливо — снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

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Так, со среды бензин марки A-95 подорожает с 17,34 до 17,49 лея. Цена на "дизель" снизится с 15,08 лея до 14,84 лея.

Согласно принятой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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