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Машины

Сельские примары пересели на роскошные авто

© Sputnik/ Алексей Даничев
Общество
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Дорогое авто по сельскому бездорожью: молдавские чиновники не скупятся на то, чтобы окружить себя роскошью за счет бюджетных средств

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдавские чиновники любят хорошие вещи и вне зависимости от своего ранга стараются окружить себя роскошью. Так, мэры некоторых сел нашей страны приобретают себе весьма дорогие автомобили для езды по бездорожью в глубинке.

Radio Sputnik Moldova
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Откуда у жителей бедной Молдовы такая страсть к дорогим машинам

Согласно контрактам в электронной базе данных Агентства по государственным закупкам, в 2016 году и в первые месяцы нынешнего года местные власти закупили 51 машину, которые обошлись бюджету в 10,5 миллиона леев. В то время, как некоторые мэры довольствуются машинами по более-менее доступным ценам, другие чиновники обзавелись автомобилями, стоимость которых зашкаливает за 300 тысяч леев. Речь идет о семи местных администрациях, которые закупили такие "жемчужины" на четырех колесах.

Среди них, как отмечено в публикации IDIS Viitorul, мэрия Зымбрень (район Яловены), которая потратила на новенькую машину 349,9 тысячи леев. Глава местной администрации населенного пункта Рэдены (район Страшены) приобрел машину в лизинг. Транспортное средство обошлось чиновнику, примерно, в 350 тысяч леев.

Как отмечено в публикации, в то же время некоторые мэры покупают подержанные авто.

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Теги:
мэр, автомобили, чиновник, Агентство по государственным закупкам, IDIS VIITORUL, Молдова
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