Блогер: мэр Кишинева придумал, как жить 25 лет за счет горожан

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Гражданский активист Виктор Киронда раскрыл тайну австро-венгерской компании, с которой мэрия Кишинева во главе с Дорином Киртоакэ планирует заключить контракт и передать в управление на 25 лет все парковочные места в столице Молдовы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Держи карман шире: жители Кишинева будут платить еще и за парковку

Столичная администрация нашла способ борьбы с нерегламентированными парковками: в будущем жители Кишинева будут платить за стоянку автомобилей даже в собственных дворах. Деньги уйдут австро-венгерской компании. Проект находится в стадии обсуждения. Публичные слушания намечены на 21 апреля. По словам Киртоакэ, который по совместительству занимает пост вице-председателя Либеральной партии Молдовы, "во всей Европе установлена такая модель парковок. Если мы хотим жить цивилизованно, надо привыкнуть к некоторым вещам".

"У компании, которая, согласно мэру Киртоакэ, "управляет парковками в Будапеште и других городах на Западе", нет даже офиса, а если и есть, то его адрес указан неправильно на официальном сайте, и его нельзя найти", — написал Киронда на своей странице в соцсети Facebook.

Он посоветовал пользователям поискать в интернете информацию о фирме EME Parkleitsystem или о руководителе этой компании Пале Иванчикче (Pal Ivancsics).

"EME Parkleitsystem — компания-фантом, уважаемые кишиневцы. Фейк, за которым прячется компания Киртоакэ и Гамрецкого, планирующи[ вбухать наши деньги в свои карманы в последующие 25 лет", — считает Киронда.

По мнению гражданского активиста, у Киртоакэ широкие полномочия. Киронда напомнил о специальном законе, разработанным для мэра столицы его дядей — лидером Либеральной партии Молдовы Михаем Гимпу. Главный унионист страны Гимпу сам протащил в парламенте закон, обеспечивающий особые права племяннику. Мэрия под руководством Киртоакэ располагает самым внушительным бюджетом, в его подчинении работает больше всего сотрудников. Кроме того, столичная администрация получает самые большие перечисления из-за рубежа, так сказать на "развитие".

Киронда размышляет над тем, во что превратился Кишинев под началом Киртоакэ.

"Скомпрометированные инвестиционные проекты. Город теряет земельные участки и газоны. В мэрии процветает коррупция, а он за 10 лет успел обновить лишь озеро. Но куда бы он не отправился, везде говорит об Европе", — сказал Киронда.

А может, Киртоакэ все-таки уехать в Европу и там воплощать свои самые смелые проекты. Ух, держись, Европа, у молодого либерала таких "гениальных" идей найдется предостаточно.

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