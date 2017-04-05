Гороскоп на апрель: кого ждет бурный роман, а кого - горький обман

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. По словам астролога Ольги Потемкиной, в апреле сохранится сложное взаимодействие Юпитера, вызывая кризисы, а также вспышки насилия и терроризма, отмечает Sputnik Эстония.

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Овны в апреле — непоседы, заводилы и возмутители спокойствия. Направьте свою энергию на зарабатывание денег. Тем более что у вас это будет получаться легко, словно играючи. 12-13 апреля постарайтесь не нарываться на неприятности, не провоцируйте агрессию в свою сторону, берегите себя!

Тельцы накапливают силу и готовят почву для будущих побед. Например, можно отправиться к модельеру, чтобы разработать великолепный наряд для будущих выступлений, или к стилисту, чтобы создать неповторимый образ. И главное, не сомневайтесь в том, что вам обязательно нужно участвовать в конкурсе.

Близнецам хорошо было бы заняться подготовкой необходимых бумаг или текстов. Неожиданный результат могут дать опубликованные под псевдонимом ваши размышления в соцсетях. И то и другое поможет познакомиться с людьми, способными помочь найти достойную работу, получить престижное или совсем новое, но интересное для вас место.

Раков ждет довольно сложный месяц, когда практически каждый день появляются все новые обстоятельства, мешающие исполнению ваших планов и задумок. В этой ситуации самое лучшее — это не торопиться обвинять всех, кто вам мешает, ведь возможно, что препятствия спасают вас от чего-то гораздо более тяжелого.

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Львам в апреле необходимо превратиться в самых законопослушных граждан. Любое ваше отступление от правил будет тут же обнаружено, и вам придется отвечать за нарушения деньгами, настроением, срывом планов. Особенно это предупреждение актуально для деловых людей и водителей автотранспорта.

Девы, которые утомились хождением по инстанциям для получения разрешений или лицензий, могут рассчитывать на долгожданное получение необходимых бумаг. Короткое путешествие будет очень полезным для пополнения семейного бюджета или вашего кошелька. Если по дороге у вас получится заехать к бабушке, то непременно сделайте это.

Главной заботой Весов будет здоровье и настроение их супругов или партнеров по бизнесу, которым реально понадобятся ваше внимание, поддержка и мудрость. Для холостых Весов апрель может стать месяцем предложения руки и сердца, создания семьи.

Свадьба Скорпионов также может стать совершенно незабываемым событием — днем рождения семьи, обещающей быть крепкой, надежной, полной счастья, здоровых умных детей настоящей крепостью. Женатые и замужние Скорпионы, готовьтесь получить приятный подарок-сюрприз от своих близких.

Стрельцы проявляют самые скверные свои черты характера, и скрыть их не получается, как бы они ни старались. Отчасти в этом виноваты звезды, которые провоцируют раздражение и неприятие по любому, самому мелкому поводу. Постарайтесь не обижать близких. Звезды разойдутся — и вы вновь обретете доброту и покой.

Козероги не готовы слишком привлекать к себе внимание. Вам комфортнее оставаться в тени или на вторых ролях. Это может показаться отступлением, но не торопитесь делать скоропалительные выводы. Ваша энергия накапливается, чтобы затем менять не только вашу собственную жизнь, но и судьбы окружающих людей.

Для Водолеев апрель может стать поворотным месяцем в судьбе. Вас ждет встреча с любимым или с любимой — и ваше сердце наполнится теплотой, а жизнь — светом настоящей любви. Тем, кто уже любит и любим, звезды тоже готовы подарить радость свершения, особенно в профессии. Смело рассчитывайте на успех и продвижение.

Рыб ждут перемены в семье, которые поначалу могут показаться слишком кардинальными и неожиданными. Нет причин для беспокойства. Все изменения апреля только к лучшему. В деловой сфере также можно ожидать оживления, увеличения количества заказов и хорошей слаженной работы коллектива.

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