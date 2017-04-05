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У правительства Молдовы нет денег, чтобы увеличить зарплаты учителям

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил журналистам, что в настоящее время у кабмина нет средств, чтобы выполнить требования профсоюзов о росте зарплат педагогам на 50%

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип призвал профсоюз работников образования к диалогу, чтобы найти решение о росте зарплат педагогам страны.

Самый массовый за последнее время протест преподавателей прошел в Кишиневе в среду. Педагоги в четвертый раз за месяц вышли на протест с требованием повысить им заработную плату на 50%.

"Правда в том, что учителя заслуживают увеличения зарплат, но с другой стороны правда и в том, что на данный момент таковы финансовые возможности Молдовы. Именно столько средств есть у страны", — сказал Филип. 

Протесты
© Sputnik/ Daria Zimbelskaia
Тысячи педагогов вышли на протест в Кишиневе

Глава правительства обратил внимание на то, что подобные протесты в Молдове уже были. Как уточнил Филип, в результате даже была создана группа переговорщиков со стороны правительства и профсоюзов.

"Есть уже первый промежуточный итог. Мы договорились, что будут увеличены на 10% зарплаты тем, кто входит в категорию недидактических кадров, но работает в сфере образования. Это промежуточный результат. Говорили о том, что нужно продолжить переговоры. Не знаю, по каким причинам профсоюзы решили протестовать. Мы остаемся открыты и призываем к диалогу", — добавил глава правительства.

Филип обратил внимание на то, что правительство "стабилизировало ситуацию в 2016 году, когда существовал риск невозможности выплаты зарплат и пенсий".

"Нам удалось противостоять этому вызову. С начала этого года, когда был наведен порядок в Налоговой и Таможенной службах, доходы в бюджет выросли на 30%. Уверен, что к концу года у нас будет больше денег в бюджете. Но для этого надо работать. Тогда, конечно, у нас будет возможность увеличить зарплаты", — заключил Филип.

В среду в ходе протеста перед зданием кабмина председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Дмитрий Иванов заявил, что в случае, "если протестующие не получат должного ответа, то будут вынуждены выйти на последнюю акцию протеста — прервать процесс обучения".

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Теги:
требование, рост, учителя, зарплаты, деньги, протест, правительство, Павел Филип, Молдова
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