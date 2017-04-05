У правительства Молдовы нет денег, чтобы увеличить зарплаты учителям

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип призвал профсоюз работников образования к диалогу, чтобы найти решение о росте зарплат педагогам страны.

Самый массовый за последнее время протест преподавателей прошел в Кишиневе в среду. Педагоги в четвертый раз за месяц вышли на протест с требованием повысить им заработную плату на 50%.

"Правда в том, что учителя заслуживают увеличения зарплат, но с другой стороны правда и в том, что на данный момент таковы финансовые возможности Молдовы. Именно столько средств есть у страны", — сказал Филип.

© Sputnik/ Daria Zimbelskaia Тысячи педагогов вышли на протест в Кишиневе

Глава правительства обратил внимание на то, что подобные протесты в Молдове уже были. Как уточнил Филип, в результате даже была создана группа переговорщиков со стороны правительства и профсоюзов.

"Есть уже первый промежуточный итог. Мы договорились, что будут увеличены на 10% зарплаты тем, кто входит в категорию недидактических кадров, но работает в сфере образования. Это промежуточный результат. Говорили о том, что нужно продолжить переговоры. Не знаю, по каким причинам профсоюзы решили протестовать. Мы остаемся открыты и призываем к диалогу", — добавил глава правительства.

Филип обратил внимание на то, что правительство "стабилизировало ситуацию в 2016 году, когда существовал риск невозможности выплаты зарплат и пенсий".

"Нам удалось противостоять этому вызову. С начала этого года, когда был наведен порядок в Налоговой и Таможенной службах, доходы в бюджет выросли на 30%. Уверен, что к концу года у нас будет больше денег в бюджете. Но для этого надо работать. Тогда, конечно, у нас будет возможность увеличить зарплаты", — заключил Филип.

В среду в ходе протеста перед зданием кабмина председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Дмитрий Иванов заявил, что в случае, "если протестующие не получат должного ответа, то будут вынуждены выйти на последнюю акцию протеста — прервать процесс обучения".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>