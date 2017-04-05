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Протест учителей

Учителя дошли до точки кипения - нам нужно на что-то жить

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Среди требований педагогов - рост зарплат и улучшение условий труда

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Кишиневе прошли акции протеста педагогов. Митингующие требовали роста зарплат и улучшения условий работы.

"Мы уже не впервые выходим на акции протестов, но пока власть не идет нам на уступки и не выполняет наши требования", — рассказал Sputnik председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза перед митингом.

Федерация профсоюзов работников образования и науки организовала и провела протесты в Кишиневе. Пикетчики прошли от Академии наук Молдовы до здания правительства и высказали власти свои требования. Это повышение на 50 процентов должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников, снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также повышение стипендий на 20% и т.п.

"До сих пор переговоры с правительством ничем не закончились, я общался с премьер-министром Павлом Филипом, к сентябрю он нам пообещал, что ситуация изменится. Но ведь до осени людям нужно на что-то жить… Поэтому и вышли на цивилизованный протест", — пояснил Будза.

Среди протестующих были учителя школ, преподаватели вузов, воспитатели детских садов.

Звучали лозунги: "Образование — национальный приоритет!", а также — "Объединимся, чтобы стать сильнее!".

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза

"Митинг проходит спокойно, цивилизованно, учителя — люди интеллигентные, иначе просто быть не может!", — рассказал Sputnik замглавы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Что любопытно, министр просвещения Корина Фусу прошла мимо колонны протестующих. Люди что-то кричали, обращаясь к ней, махали руками, но министр не обернулась.

"У меня заседание правительства", — словно отрезала она.

Корина Фусу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Министр просвещения Корина Фусу

Корреспондент Sputnik спросил у участников акции, как они расценивают такое поведение чиновника:

"Что она еще может сказать? Иногда кажется, что наш министр совершенно некомпетентна", — с сожалением заметила воспитательница кишиневского детского сада Родика.

"Как ей могли доверить такое министерство?" — недоумевает студентка Дойна.

Многие студенты вышли поддержать своих педагогов, потому что понимают, что профессиональные кадры уходят из отрасли.

"Разве можно жить на ту зарплату, что им платят?".

Протест учителей
© Sputnik/ Daria Zimbelskaia
Студенты вышли поддержать своих педагогов

"Если и в этот раз мы не будем услышаны, то оставляем за собой право протестовать на рабочих местах. В то же время призываем к солидарности и пониманию родителей, учеников, студентов и все гражданское общество. Крайняя мера — всеобщая забастовка", — зачитал обращение протестующих представитель Межотраслевого совета профсоюзов района Дрокия Дмитрий Ени.

А потом учителя сложили транспаранты. И разошлись. Показалось, что Кишинев зажил своей обычной жизнью, но рассеянные по маршрутам протестующие горько обсуждали и то, что, не спрашивая их мнения, министерство решило уничтожить высшее и среднее образование в Молдове. Видно, для этого и хотят закрыть госуниверситеты и "оптимизировать" школы.

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Теги:
митинг, шествие, стипендии, зарплаты, требования, протест, Будза, Молдова, Кишинев
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