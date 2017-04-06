В Молдове дорожные штрафы могут объявить недействительными

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Сотни миллионов леев ущерба государству в результате недобросовестного менеджмента системы мониторинга дорожного движения — таков вывод Счетной палата после проведенного аудита.

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По данным ведомства, общая сумма ущерба составила 215 миллионов леев. Из них только упущенная выгода от неуплаченных штрафов насчитывает почти 97 миллионов.

Представители Счетной палаты также отметили, что в частные руки были переданы функции, которые могло бы исполнять государство.

Общий итог — система мониторинга дорожного движения себя не оправдывает.

"Мы проанализировали данные о ДТП до и после установки камер видеонаблюдения. И мы констатируем отсутствие их влияния на безопасность на дорогах и на сокращение числа аварий. Так, в 2013 году, до установки системы произошло 89 ДТП, а в 2015, при установленных камерах видеонаблюдения, — 88 случаев", — отмечают в Счетной палате.

Во время представления отчета аудиторы заявили, что изначально этот проект был весьма сомнителен и проблематичен. Претензии связаны с отсутствием нормативной базы, которая узаконила бы систему дорожного наблюдения. Отмечается, что МВД возложило на себя права и обязанности в отсутствие соответствующей авторизации со стороны правительства. А товары и услуги на сумму 28 миллионов леев не отражаются в бухгалтерской отчетности. Есть претензии и к безопасности базы данных.

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"Любой сотрудник, у которого есть прямой доступ к внутренней сети МВД и входные пароли, может считывать и копировать данные, может вносить изменения или вообще стереть бесследно данные, имея на то личные мотивы или злые намерения", — отмечают в Счетной палате.

Далека от совершенства и ситуация в регионах. По данным ведомства, в 13 административных единицах Молдовы — в районах Новые Анены, Хынчешты, Оргеев, Криуляны, Окница, Дрокия, Унгены, Чимишлия, Кантемир, Страшены, Леова, Сорока и в городе Бельцы — камеры наблюдения также были установлены вопреки существующим положениям в законодательстве.

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Право на осуществление мониторинга дорожного движения было передано без официального согласия МВД. Эти и другие недочеты, по мнению Счетной палаты, привели к тому, что были нарушены правила эксплуатации системы.

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"Таким образом, все протоколы о правонарушениях, составленных на основе информации, зафиксированной на камерах видеонаблюдения в тринадцати районах, могут быть объявлены недействительными", — говорится в отчете ведомства.

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