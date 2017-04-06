Парламент Молдовы почтил память жертв взрыва в Петербурге

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В четверг заседание высшего законодательного органа Молдовы началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Предлагаю почтить память погибших минутой молчания, тем самым продемонстрировав, что мы осуждаем случившееся, которое не имеет прощения и никакого объяснения, когда умирают невинные люди", — сказал спикер парламента Андриан Канду.

© REUTERS/ Anton Vaganov Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Как сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 людям. Среди пострадавших — три иностранца. Это — граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Число погибших в результате взрыва составило 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал список всех погибших при взрыве.

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