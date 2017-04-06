Примэрия Кишинева отреагировала на задержание вице-претора Буюкан

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Примэрия Кишинева приняла к сведению действия правоохранительных органов, которые проводят расследование и подозревают в коррупции вице-претора столичного сектора Буюканы Василе Мистряну, говорится в сообщении местной администрации.

По месту жительства и в кабинете вице-претора Буюкан в четверг прошли обыски. После этого чиновника задержали по подозрению во взяточничестве.

"Если вина чиновника будет доказана, ему предстоит принять все последствия, предусмотренные в уголовном законодательстве", — говорится в заявлении примэрии.

В местной администрации обратили внимание на тот факт, что неоднократно обращали внимание чиновников на необходимость соблюдать действующие законы и не допускать коррупции.

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