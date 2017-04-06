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Первый раз в первый класс: хватит ли мест в школах Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Чтобы успеть занять места в престижных лицеях, родители стараются подать документы в приемные комиссии в первые дни зачисления: что нужно знать при поступлении

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik, Дарья Чернега. В 2017 году в первый класс пойдут не менее 30-ти тысяч детей Молдовы. Из них 20% сядут за парты русских школ, заявил Sputnik начальник управления доуниверситетского образования министерства просвещения Молдовы Валентин Круду.

Архивное фото учеников в школьной столовой
© Sputnik/ Алексей Куденко
В Кишиневе детям в школьных столовых не доливают даже чай

Ранее ведомство объявило, что с апреля начался первый этап зачисления первоклассников в школы.

"Такой способ удобен для учителей. Перед тем как уйти в отпуск, они знают, что к 15-му августа у них будет определенное количество детей в классах", — сказал Круду.

По его словам, "второй этап начинается в августе, и он предназначен для тех, кто ранее не успел подать документы. Он также удобен для тех родителей, которые возвращаются из-за границы. В прошлом году таких детей было 600".

Собеседник также отметил, что школы в Кишиневе и по всей республике в первую очередь принимают в первый класс детей, которым на 1 сентября исполняется семь лет, и которые проживают в микрорайоне, где расположена школа.
Оставшиеся места распределят между детьми, не достигшими семилетнего возраста и теми, кто прописан в другой части города.

Учебный класс
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Аренда учебников в школах Молдовы: кто теперь заплатит

Традиционно в пяти-семи школах столицы перед первым сентябрем формируется конкурс, рассказал начальник управления доуниверситетского образования министерства просвещения.

Как сказал Круду, определенные школы годами создавали свой имидж, и родители хотят обучать своих детей именно в этих образовательных учреждениях.

"Но мы говорим о том, что начальная школа у нас везде хорошая. Там не было текучки кадров, сохранился педагогический коллектив. Поэтому я не стал бы говорить, что на Чеканах или в Центре уровень образования в начальной школе — разный", — пояснил чиновник.

Круду также отметил, что в настоящее время молдавские школы способны принять в первый класс до 50-ти тысяч учеников, поэтому вопрос о нехватке мест не стоит. На сегодняшний день наполняемость классов в городских учебных заведениях составляет около 30-ти детей. В сельских — от 15-ти.

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Теги:
первый класс, зачисление, Валентин Круду, Молдова
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