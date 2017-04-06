Шокирующие фотографии разместят на пачках сигарет

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Минздрав Молдовы продолжает борьбу с курением. Последнее из новшеств, разработанных ведомством, касается дизайна сигаретных пачек, который вызывает шок. Чиновники предлагают снабдить их реалистичными фотографиями, демонстрирующими последствия употребления табака.

Среди картинок, которые будут занимать 65 процентов площади каждой из сторон сигаретной пачки — изображение рака легких и горла, забитые артерии, пораженные зубы. Они должны быть сопровождены различными надписями, которые поясняют смысл изображения. В список обязательных предупредительных фраз входит также упоминание о том, что табакокурение снижает потенцию и фертильность.

На боковых сторонах пачки сигарет треть площади должны занимать надписи "Fumatul ucide. Renunță acum!" (Курение убивает. Откажись сейчас), "Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer" (Дым сигарет содержит свыше 70-ти веществ, которые вызывают рак). Обе надписи должны располагаться таким образом, чтобы при открытии пачки оставались читабельными.

Минздрав напоминает, что табакокурение официально признано самой вредной в Молдове привычкой за последние 10 лет. Она спровоцировала 12% смертей, зарегистрированных в республике. Употребление табака в стране стало причиной самых распространенных болезней — рака, сахарного диабета, атеросклероза, легочных и сердечных заболеваний.

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