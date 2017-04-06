Киртоакэ снова шокирует: мэрия предлагает новые сборы для кишиневцев

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ считает, что платные парковки во дворах домов устранят проблемы и споры между соседями.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Держи карман шире: жители Кишинева будут платить еще и за парковку

"Соседи ссорятся из-за парковочных мест. Некоторые из них готовы платить за место для стоянки. Такое практикуется и в Европе", — сказал Киртоакэ.

По его словам, оплата будет производиться в бюджет мэрии. В то же время Киртоакэ не знает, на основе каких документов планируется производить сбор денег за парковку в столичных дворах.

"Не будет контрактов. Не думаю, что речь идет о контрактах. Плата будет производиться в примэрию", — отметил градоначальник.

Однако из-за отсутствия контракта, непонятно, кто обеспечит место стоянки машины тому, кто уже за него заплатил в случае, если кто-то займет парковку.

Согласно предложению мэрии, парковочное место во дворе будет стоить 500 леев в год, а если у семьи есть еще одна машина, то годовой абонемент на стоянку будет обходиться в 2500 леев.

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