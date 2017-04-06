19:01 06 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Клинический центр

Тарифы на медицинские услуги в Молдове пересмотрят

© RIA Novosti. Uriy Strelets
Общество
Получить короткую ссылку
6801

Парламент республики обязал правительство страны пересмотреть тарифы на платные медико-санитарные услуги: цены могут быть изменены в сторону понижения

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы приняли решение отправить на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг; в результате тарифы могут стать более доступными для населения республики, заявила депутат от фракции Партии коммунистов, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Оксана Доменти.

"Речь идет о тех тарифах, которые были увеличены в феврале этого года, и которые спровоцировали недовольства со стороны населения, потому что этот рост оказался чрезмерным и ложится значительными бременем на плечи граждан", — сказала Доменти.

По ее словам, этим постановлением парламент просит правительство пересмотреть методологию, на основе которой были установлены тарифы на медицинские услуги. "В течение 30 дней после корректировки методологии правительству необходимо вернуться к пересмотру тарифов на медико-санитарные услуги", — сказала депутат.

По ее словам, есть предпосылки к тому, чтобы тарифы были снижены и стали более доступными для населения.

С февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на некоторые максимум составил 30 раз. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан, однако тогда депутаты отклонили отставку главы профильного ведомства. Против повышения тарифов на медицинские услуги выступил и омбудсмен Михаил Которобай. Правозащитник инициирует расследование по этому поводу для того, чтобы установить причины, по которым было принято решение повысить тарифы.

 

По теме

Рост тарифов на медицинские услуги в Молдове: на кого Бог пошлет
Теги:
медицинские услуги, методология, тарифы, пересмотр, Молдова
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Протест учителей
Учителя провели протест в Кишиневе
Жителей Молдовы тотально проверят на грамотность
Жителей Молдовы "тотально" проверят на грамотность
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.