Тарифы на медицинские услуги в Молдове пересмотрят

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы приняли решение отправить на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг; в результате тарифы могут стать более доступными для населения республики, заявила депутат от фракции Партии коммунистов, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Оксана Доменти.

"Речь идет о тех тарифах, которые были увеличены в феврале этого года, и которые спровоцировали недовольства со стороны населения, потому что этот рост оказался чрезмерным и ложится значительными бременем на плечи граждан", — сказала Доменти.

По ее словам, этим постановлением парламент просит правительство пересмотреть методологию, на основе которой были установлены тарифы на медицинские услуги. "В течение 30 дней после корректировки методологии правительству необходимо вернуться к пересмотру тарифов на медико-санитарные услуги", — сказала депутат.

По ее словам, есть предпосылки к тому, чтобы тарифы были снижены и стали более доступными для населения.

С февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на некоторые максимум составил 30 раз. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан, однако тогда депутаты отклонили отставку главы профильного ведомства. Против повышения тарифов на медицинские услуги выступил и омбудсмен Михаил Которобай. Правозащитник инициирует расследование по этому поводу для того, чтобы установить причины, по которым было принято решение повысить тарифы.