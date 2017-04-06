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Примар Кишинева Дорин Киртоакэ

Проект платных парковок в Кишиневе может привести Киртоакэ в суд

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
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Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ может оказаться на скамье подсудимых из-за проекта платных парковок в столице

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы открыл уголовное дело по факту заключения контракта между мэрией (примэрией) Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдовы.

Муниципальный советник от фракции Партии социалистов Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети Facebook ответ НАЦ на запрос о законности заключения контракта столичной мэрии и фирмой EME Parkleitsystem GmBH об организации платных парковок в Кишиневе.

Жилой квартал в Кишиневе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Держи карман шире: жители Кишинева будут платить еще и за парковку

"Сообщаем, что ранее по этим фактам Центр открыл уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий — ред.), которое на данный момент находится в стадии расследования. Ваш запрос прикреплен к открытому уголовному делу", — сказано в ответе НАЦ.

Столичная администрация нашла способ борьбы с нерегламентированными парковками. В будущем жители Кишинева будут платить за стоянку автомобилей даже в собственных дворах. Деньги уйдут австро-венгерской компании. Проект находится в стадии обсуждения. Публичные слушания намечены на 21 апреля.

По словам Киртоакэ, который по совместительству занимает пост вице-председателя Либеральной партии Молдовы, "во всей Европе установлена такая модель парковок. Если мы хотим жить цивилизованно, надо привыкнуть к некоторым вещам".

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Теги:
платные парковки, проект, уголовное дело, НАЦ, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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