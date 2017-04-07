Молдавские метеорологи вынесли предупреждение

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы в пятницу объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.

"Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в cекунду", — говорится в сообщении метеорологов.

© Sputnik/ Rodion Proca Метеорологи рассказали об аномалиях и экстремальной погоде в 2017 году

Предупреждение действует 7 и 8 апреля.

В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.

По прогнозу синоптиков, в субботу в республике будет один из самых холодных дней за последнее время. Ночью ожидается +1, +6 градусов, а днем — от +5 до +10. В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. На севере температура воздуха опустится до —1 градуса.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>