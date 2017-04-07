Фотофакт: на тротуарах Кишинева нет места инвалидам

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. По Сети стремительно распространяется снимок женщины в инвалидной коляске, которая не может проехать по тротуару в Кишиневе.

© Photo: Facebook / Женщина в инвалидной коляске

Фотофакт зафиксирован на улице Пушкина близ торгового комплекса Sun City.

"Я обещал этой женщине в коляске, что отправлю это фото куда надо", — подписал фотографию ее предполагаемый автор.

На снимке видно, как женщина в инвалидной коляске с помощью другой женщины пытается проехать по тротуару, но обогнув несколько припаркованных там машин, не может двигаться вперед — слишком близко стоят автомобили к стене, перекрыв и без того узкий тротуар.

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