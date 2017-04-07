Психолог рассказал всю правду о "группах смерти"

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Тема подросткового суицида уже долгое время находится в топе новостей как отечественных СМИ, так и зарубежных. "Игры", которые якобы провоцируют самоубийства среди подростков, просто-напросто всколыхнули некоторые страны. Истерия вокруг виртуального подстрекательства к суициду плотно впечаталась в умы многих родителей. Что такое "игры смерти"? В своеобразный "квест" входят подрывающие психику подростка задания, последним из которых становится самоубийство. Заложниками виртуальной секты, как сообщает пресса, становятся десятки несовершеннолетних.

© Sputnik/ Андрей Стенин По числу самоубийств Молдова на 20 месте в мире

Но попробуем быть реалистами и обратимся к сухой статистике. Суицид, да еще и детский, — явление крайне серьезное, а значит и учет ведется весьма строгий. Такие случаи регистрируются правоохранительными органами, а совершившие попытку самоубийства автоматически попадают в особый список. За последние семь лет 384 подростка в Молдове пытались покончить жизнь самоубийством, а 118 совершили суицид. Больше всего подобных случаев зарегистрировано в 2012 году (108 попыток суицида и 24 смерти). Чаще всего совершить самоубийства пытаются девочки-подростки — до 80-85% случаев. Тем не менее, за семь лет в стране в результате суицида погибли 68 мальчиков и 50 девочек. Статистика пугающая, не правда ли? Но трубили ли об этом СМИ раньше? Нет… Почему? Давайте разбираться.

Раздутая истерия: "групп смерти" не существует

Семейный психолог Катерина Мурашова считает, что "групп смерти" вообще не существует. По мнению психолога, истерию вокруг "групп смерти" можно объяснить желанием "закрутить гайки" в сети-интернет.

"Скажем, родители хотят как-то объяснить детям, что сидеть в интернете вредно. Можно попугать их группами смерти. Но никакого отношения к реальности все это не имеет. Нет никаких массовых самоубийств, инспирированных интернетом. Их не было и не будет", — подчеркнула эксперт в комментарии Rosbalt.

Как пояснила психолог, человека в принципе нельзя виртуально довести до самоубийства, так как есть очень мощный инстинкт самосохранения.

"Подростки, которые кончают жизнь самоубийством, делают это, потому что жизнь у них не сложилась в реальности!", — заявила специалист.

По ее мнению, причина того, что родители легко подхватывают истерию вокруг "групп смерти" связана с тем, что взрослые отчасти заинтересованы в этом.

"Надо же на кого-то переложить ответственность за то, что их дети несчастны. Это очень удобно. Почему моя девочка вся раскрашена синим и зеленым? Что это она режет себе руки и постоянно говорит о самоубийстве? Так это потому, что ее в интернете до этого доводят", — пояснила психолог.

Она возмутилась тем, что чаще родители абсолютно не интересуются жизнью своего ребенка. "Сколько раз в день они разговаривают со своей девочкой или мальчиком о погоде и природе?!", — задалась вопросом психолог.

Синдром "кучкования"

Психолог отметила, что до так называемых "групп смерти" были и другие волны "массового психоза". Она напомнила ситуацию с интернет-клубами, где "пропадали" подростки или "дети индиго", которые, как утверждалось, представляют новую человеческую расу.

"Мамочки начали группироваться в интернете и обмениваться мнениями о том, что их дети лучше всех. Но есть теория заговора — этих детей никто не понимает. Это же был бред сумасшедшего. И где теперь "дети индиго"?, — задалась вопросом Мурашова.

Администраторы и реальные причины самоубийств

Как сообщает пресса, российские правоохранительные органы поймали администратора одной из так называемых "групп смерти" — Филиппа Будейкина. Сейчас он находится в тюрьме. В своих интервью Будейкин прямо заявлял, что подталкивал подростков к суициду.

© Flickr/ Georgie Pauwels Полиция предупреждает об игре в соцсетях, провоцирующей детский суицид

По мнению психолога, Будейкин понял, что влип и сейчас пытается надуть щеки и корчить из себя "героя".

"Никого он ни до чего не доводил. Несчастная слабоумная жертва, повернутая на "лайках", — сказала Мурашова.

По ее мнению, бороться с группами смерти невозможно, потому что их просто нет — никто массово детей до самоубийства не доводит. Причину надо искать не в виртуальности, а в реальной жизни ребенка.

"Подросток — изгой в классе, у него плохая ситуация в семье, он психически нестабилен. И на фоне этой хронической нестабильности должна случиться еще какая-то острая ситуация", — пояснила Мурашова.

В качестве примера она привела случай, когда девочка живет с отцом-алкоголиком, который ее домогался годами. Потом она встречает парня, который, как ей показалось, ее полюбил, а в итоге он ее бросает. Плюс ко всему — нестабильная психика.

"Вот тут подросток и может покончить жизнь самоубийством. И сделает он это не потому, что какой-то школьник создал группу в интернете", — добавила Мурашова.

Паниковать нельзя, или синдром "запретить все"

На вопрос о том, как реагируют родители, которые приходят на прием к психологу и слышат призывы к спокойствию: "никаких "групп смерти" нет", психолог отметила, что иногда это просто бдительность.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В чем причины самоубийств среди молдавских подростков

"Родители говорят потом, что они так и думали, что все это бред, только хотели получить подтверждение своим мыслям. Люди с незрелой психикой утверждают, что в интернете сидят страшные злодеи, которые только и желают, что погубить наших детей, а вы просто не в курсе. Эти родители просто начинают паниковать", — сказала Мурашова.

Специалист напомнила роман Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", призыв которого — "Не паникуй". "А у нас взрослые, попав в поле массовой истерии, не пересматривают свое родительское поведение. Они не начинают больше общаться с детьми, а бросаются в панику и требуют запреты. И не важно, что запрещать — "группы смерти" или интернет в целом", — заключила Мурашова.

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