Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, не ожили

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Деревья, высаженные в кишиневском парке "Долина роз" на месте знаменитых акаций, так и не ожили к настоящему времени.
В то же время на всех деревьях вокруг распускаются почки и цветы.
Пользователи соцсетей, информирующие общественность об этом факте, отмечают, что данные деревья высаживали едва ли не в 20-градусный мороз.
Напомним, что во второй декаде января акации на акациевой аллее в "Долине роз" спилили. В то время по всему городу и даже кое-где в районах началась вырубка деревьев, во многих случаях не сухих, а вполне живых.
В Кишиневе деревья рубят, щепки летят… >>>Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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