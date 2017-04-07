Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, не ожили

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Деревья, высаженные в кишиневском парке "Долина роз" на месте знаменитых акаций, так и не ожили к настоящему времени.

В то же время на всех деревьях вокруг распускаются почки и цветы.

Пользователи соцсетей, информирующие общественность об этом факте, отмечают, что данные деревья высаживали едва ли не в 20-градусный мороз.

Nicolai Kibich Что будет, если в Кишиневе спилят все деревья

Напомним, что во второй декаде января акации на акациевой аллее в "Долине роз" спилили. В то время по всему городу и даже кое-где в районах началась вырубка деревьев, во многих случаях не сухих, а вполне живых.

В Кишиневе деревья рубят, щепки летят… >>>

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