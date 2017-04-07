20:27 07 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Деревья

Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, не ожили

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
1501

Деревья, высаженные в Кишиневе, в парке "Долина роз" в лютый мороз, так и не ожили к апрелю - подметили горожане

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Деревья, высаженные в кишиневском парке "Долина роз" на месте знаменитых акаций, так и не ожили к настоящему времени.

В то же время на всех деревьях вокруг распускаются почки и цветы.

Пользователи соцсетей, информирующие общественность об этом факте, отмечают, что данные деревья высаживали едва ли не в 20-градусный мороз.

Эта дурацкая растительность только портит вид!
Nicolai Kibich
Что будет, если в Кишиневе спилят все деревья

Напомним, что во второй декаде января акации на акациевой аллее в "Долине роз" спилили. В то время по всему городу и даже кое-где в районах началась вырубка деревьев, во многих случаях не сухих, а вполне живых.

В Кишиневе деревья рубят, щепки летят… >>>

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Свежий лесоповал в Кишиневе: кто нещадно рубит деревья в столице
В Кишиневе продолжается масштабная вырубка деревьев
Зачем примэрия Кишинева пилит деревья, которым стоять еще сотни лет
На центральном бульваре Кишинева не останется деревьев
Теги:
вырубка, деревья, Кишинев
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

еврейский погром
Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.