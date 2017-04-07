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Гламурный молдавский адвокат Валериан Мынзат

Источники: гламурный адвокат Мынзат снова задержан

© Photo: Facebook / Valerian Mânzat
Общество
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Некоторые источники сообщили, что гламурный молдавский адвокат Валериан Мынзат, ранее приговоренный к 9 годам тюрьмы, задержан: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Гламурный молдавский адвокат Валериан Мынзат, приговоренный к 9 годам тюрьмы, задержан в пятницу на улице Александру чел Бун в Кишиневе, написал блогер Евгений Еуджен Лукьянюк.

Побег Мынзата или джентльмены удачи...
© Video: Youtube / Slobodzeya
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"Задержание произошло рядом с "Registru". Известный адвокат был вместе с дочкой и супругой", — отметил Лукьянюк.

Глава пресс-службы Генинспектората полиции Наталья Букур-Бандас заявила Sputnik, что правоохранительные органы не проводили подобного задержания. "Валериан Мынзат не был задержан полицией", — сказала собеседница.

Ранее Апелляционная палата Кишинева приговорила Мынзата к 9 годам тюрьмы за мошенничество. Соответствующее уголовное дело было открыто еще в 2009 году. Сообщалось, что гламурный адвокат сбежал из зала суда АП Кишинева до оглашения приговора. Как ранее заявил СМИ пресс-секретарь Апелляционной палаты Кишинева, Мынзат не был обязан присутствовать в зале суда в момент оглашения приговора.

Мынзат известен не столько своей адвокатской деятельностью, сколько эпатажным поведением. Он любитель гламурных костюмов и всячески выставляет напоказ роскошь, которая его окружает, — от люксовых автомобилей до дома.

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Теги:
Валериан Мынзат, Молдова, Кишинев
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