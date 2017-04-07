В Приднестровье могут уменьшить оплату труда

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Для поддержки организаций, в том числе малого бизнеса, и увеличения рабочих мест правительство непризнанной ПМР разработало и на прошедшем заседании одобрило инициативу по уменьшению или отмене повышающих коэффициентов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

"Проект предусматривает для крупных коммерческих организаций применения коэффициента 1,5 (вместо прежних 2,0) к минимальному размеру оплаты труда, для коммерческих организаций с численностью работников до 50 человек — 1,0 к минимальному размеру оплаты труда", — подчеркнул глава минэкономразвития Сергей Оболоник.

В связи с нововведением предполагается, что в Единый государственный фонд социального страхования (ЕГФСС) по итогам 2017 года не допоступит по единому социальному налогу и обязательному страховому взносу сумма в размере 16,2 миллиона рублей, а это 0,6 % от расходов бюджета фонда на нынешний год. Снижение поступлений ожидается в бюджет Приднестровья и по подоходному налогу с физических лиц, который за 9 месяцев 2017 года не дополучит около 4,7 миллиона рублей.

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Между тем, глава минэкономразвития уверен, что инициатива, которую предлагает исполнительная власть, необходимая, поскольку позволяет организациям перераспределить свои доходы и инвестировать высвободившиеся денежные средства в развитие, что в перспективе даст возможность им открывать новые рабочие места. Кроме того, они смогут ликвидировать имеющиеся социальные расхождения.

"Неквалифицированный труд у нас практически приравнен к квалифицированному. Поскольку на крупных предприятиях эти показатели ограничены. А нормальное распределение труда и отделение неквалифицированного труда от квалифицированного позволит соблюсти социальную справедливость", — отметил он.

По словам Оболоника, инициатива позволит "вывести из тени" части оплаты труда, а также ликвидировать значительную часть "серых зарплатных схем". В этом он видит возможность компенсировать недостаток поступлений в бюджет.

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"Предприятиями неоднократно поднимались вопросы по уровню МРОТа. Эта проблематика была освещена и в рамках деятельности рабочих групп по улучшению бизнес-климата на площадке ТПП, минэкономразвития, правительства. Поэтому считаю, что эта инициатива своевременна", — добавила первый заместитель председателя Правительства Алевтина Слинченко.

Законопроект направлен на рассмотрение законодательному собранию Приднестровья.

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