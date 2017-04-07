Цыганский барон: ромы "исправят" результаты переписи

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар организации Cris Romani Viiru Артур Черарь заявил, что в нашей стране население ромов невозможно подсчитать.

"В Молдове около 320-360 тысяч ромов. По переписи населения 1992 года, оказалось, что нас якобы 13 тысяч. Господа, нас в Атаках и Сороках около 30 тысяч! По последней переписи нас тоже очень мало", — заявил Черарь.

Он отметил, что основная причина, усложняющая подсчет населения, — миграция. Черарь подчеркнул, что цыгане Молдовы вынуждены уезжать на заработки, как и другие граждане республики. Но, по словам цыганского барона, ромы, в большинстве случаев, возвращаются на территорию республики.

"Мы сталкиваемся с тем, что уезжают двое, но потом в течении года они возвращаются уже семьей с ребенком. А в течении двух-трех лет они могут приехать обратно — многодетными семьями. Многие из них имеют двойное или даже тройное гражданство", — подчеркнул Черарь.

Он добавил, что чаще ромы уезжают зарабатывать в Россию, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Кыргыстан. Занимаются они там, по словам Чераря, преимущественно торговлей.

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По его словам, в мире всего 40-50 миллионов ромов. В Европе около 14 миллионов, а в России больше миллиона. Но, по мнению цыганского барона, везде данные разнятся.

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