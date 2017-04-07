Детали попытки покушения на Плахотнюка расскажет полиция Молдовы

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы объявил о брифинге на тему обезвреживания международной преступной группировки, в результате чего были задержаны несколько челочек, планировавших выполнить заказное убийство.

© Sputnik / RODION PROCA Полиция Молдовы продолжает спецоперацию по делу Плахотнюка

"В брифинге примут участие глава Национального инспектората расследований Ион Якимов, прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок и представитель государственных правоохранительных органов Украины", — сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции Молдовы.

Заявления для прессы намечены на субботу, 8 апреля.

Ранее правоохранительные органы Украины сообщили о том, что предотвратили убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили вместе с МВД Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера (вице-спикера — ред.) Молдовы Плахотнюка. Мы задержали организаторов этого убийства", — сказал Аваков на брифинге в аэропорту Харькова в пятницу. В сообщении на сайте МВД Украины также отмечается, что "было предотвращено убийство крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка".

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