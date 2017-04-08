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Артур Черарь

Время цыган: ромы интегрируются в современное общество

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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К Международному дню цыган молдавские и беларусские представители диаспоры ромов рассказали о том, как они живут и с какими проблемами сталкиваются

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. К международному дню цыган представители цыганской диаспоры в Молдове и Беларуси в ходе видеомоста Минск — Кишинев в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова рассказали о жизни ромов в современном обществе.

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Вице-глава общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур Гомонов рассказал, что главная цель ромов в Беларуси — получение образования.

"Чем живет ромская диаспора у нас — они часто ездят в Россию по коммерческим делам. Ромы должны работать, у нас они устраиваются, в основном, строителями, на базарах торгуют и так далее. Ромы начали заботиться об учебе своих детей, о получении каких-то профессий, начинают поступать в ВУЗы", — сообщил Гомонов.

Он добавил, что наиболее популярный факультет среди цыганской диаспоры Беларуси — это экономический. В Украине, по его данным, — юридический.

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По его словам, в Беларуси, Молдавии и Украине регулярно проходят семинары по поводу медиаторства, посредничества между цыганской диаспорой и государственными структурами. Это, по мнению Гомонова, приносит положительные результаты. Но тем не менее, по его словам, несмотря на много проделанной работы в области образования и защите прав ром, до сих пор сохраняется стереотип, связывающий представителей диаспоры с криминалом.

Цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар Cris Romani Viiru Артур Черарь отметил, что в Молдове также усердно борятся с стереотипами о цыганах и дискриминацией.

"Мы добились успехов по борьбе с криминалитетом. Негатив, который был, он исчез, не полностью, на 90%. Но дискриминация сохраняется", — заявил Черарь.

Он добавил, что ромы Молдовы часто занимаются торговлей, ездят в Одессу и в разные румынские города. Барон подчеркнул, что не всегда цыгане могут свободно заниматься такой деятельностью, потому что их могут прогнать или конфисковать товар даже при наличии всех необходимых документов.

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Другой работой, по мнению Чераря, ромы не всегда могут заниматься, так как недостаточно образованы, а заводов, где мог бы устроиться любой, — нет.

С государственными властями, как рассказал барон, молдавские цыгане всегда были в хороших отношениях. А отец и дядя Чераря были депутатами. Сам он тоже занимает разные должности в силовых структурах и способствует интеграции ромов в молдавское общество.

Все мы знаем, что ромы уже давно стали частью культуры Молдовы, Румынии, России и многих других стран. На генетическом уровне творчески одаренные, цыгане-артисты, музыканты, художники — это золотой фонд нашего общего наследия. Мы знаем это и не перестаем гордиться.

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Теги:
Артур Черарь, Молдова
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