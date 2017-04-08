Время цыган: ромы интегрируются в современное общество

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. К международному дню цыган представители цыганской диаспоры в Молдове и Беларуси в ходе видеомоста Минск — Кишинев в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова рассказали о жизни ромов в современном обществе.

Цыгане в современном обществе >>>

Вице-глава общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур Гомонов рассказал, что главная цель ромов в Беларуси — получение образования.

"Чем живет ромская диаспора у нас — они часто ездят в Россию по коммерческим делам. Ромы должны работать, у нас они устраиваются, в основном, строителями, на базарах торгуют и так далее. Ромы начали заботиться об учебе своих детей, о получении каких-то профессий, начинают поступать в ВУЗы", — сообщил Гомонов.

Он добавил, что наиболее популярный факультет среди цыганской диаспоры Беларуси — это экономический. В Украине, по его данным, — юридический.

Откуда у цыганского барона Молдовы "ЗИЛ" Брежнева и "Чайка" Андропова >>> © Sputnik/ Владимир Вяткин Молдавские цыгане и наш дорогой Леонид Ильич

По его словам, в Беларуси, Молдавии и Украине регулярно проходят семинары по поводу медиаторства, посредничества между цыганской диаспорой и государственными структурами. Это, по мнению Гомонова, приносит положительные результаты. Но тем не менее, по его словам, несмотря на много проделанной работы в области образования и защите прав ром, до сих пор сохраняется стереотип, связывающий представителей диаспоры с криминалом.

Цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар Cris Romani Viiru Артур Черарь отметил, что в Молдове также усердно борятся с стереотипами о цыганах и дискриминацией.

"Мы добились успехов по борьбе с криминалитетом. Негатив, который был, он исчез, не полностью, на 90%. Но дискриминация сохраняется", — заявил Черарь.

Он добавил, что ромы Молдовы часто занимаются торговлей, ездят в Одессу и в разные румынские города. Барон подчеркнул, что не всегда цыгане могут свободно заниматься такой деятельностью, потому что их могут прогнать или конфисковать товар даже при наличии всех необходимых документов.

Другой работой, по мнению Чераря, ромы не всегда могут заниматься, так как недостаточно образованы, а заводов, где мог бы устроиться любой, — нет.

С государственными властями, как рассказал барон, молдавские цыгане всегда были в хороших отношениях. А отец и дядя Чераря были депутатами. Сам он тоже занимает разные должности в силовых структурах и способствует интеграции ромов в молдавское общество.

Все мы знаем, что ромы уже давно стали частью культуры Молдовы, Румынии, России и многих других стран. На генетическом уровне творчески одаренные, цыгане-артисты, музыканты, художники — это золотой фонд нашего общего наследия. Мы знаем это и не перестаем гордиться.

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