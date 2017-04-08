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Власти Молдовы хотят облегчить выдачу документов иностранцам

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Молдова упрощает режим пребывания иностранцев: послабления коснутся тех, кто намерен инвестировать в экономику страны

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Власти Молдовы намерены решать проблему утечки квалифицированных кадров путем привлечения в страну иностранцев.

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Данная идея легла в основу законодательных поправок, разработанных министерством труда, социальной защиты и семьи в закон о трудовой миграции.

Ведомство предлагает облегчить выдачу документов на временное проживание в Молдове тем иностранцам, кто приехал в страну, чтобы занять руководящую должность, или тем, кто намерен инвестировать в молдавскую экономику.

Право на временное проживание в упрощенном порядке будет выдаваться иностранцам, являющимся основателями или со-основателями предприятия с долей участия не менее пяти процентов. Инвестиции руководящих сотрудников будут выражаться в открытых рабочих местах.

Так, например, при создании четырех вакансий, право на проживание в Молдове будет продлеваться на три года. При создании 50-ти — на восемь лет.

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Сроки рассмотрения заявок на получение разрешения на временное проживание предлагается сократить до 25-ти дней.

Кроме того, будет уменьшено количество необходимых для этого документов.

Ранее кабинет министров принял поправки в закон о гражданстве, согласно которым, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития. Минимальный размер взноса должно утвердить правительство.

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Теги:
иностранцы, гражданство, трудоустройство, Молдова
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