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Прокурор Виталий Бусуйок

Обнародованы детали попытки заказного убийства Плахотнюка

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Предотвращение убийства Плахотнюка (6)
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Правоохранительные органы Молдовы представили детали попытки покушения на известного молдавского политика, бизнесмена и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Представители правоохранительных органов Молдовы представили детали попытки покушения на главу Демократической партии республики Владимира Плахотнюка.

Как заявил прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок на брифинге в субботу, следственные мероприятия еще продолжаются. Он сообщил, что прокуратура возбудила и ведет уголовное дело о попытке заказного убийства.

Полиция
© Sputnik / RODION PROCA
Полиция Молдовы продолжает спецоперацию по делу Плахотнюка

"В результате на территории Молдовы 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы и еще двое — граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие", — сказал прокурор.

По его словам, за каждым из этих людей была закреплена определенная роль.

"Говоря о заказчиках: на данном этапе установлены два гражданина Республики Молдова, один из которых находится в России, в Москве. Благодаря следственным мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдовы и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдове, так и в РФ", — сказал Бусуйок.

ДПМ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
ДПМ отреагировала на сведения о предотвращении покушения на Плахотнюка

По его словам, в результате многочисленных обысков изъяты четыре гранатомета, два пистолета с глушителями, специальные средства связи, камуфляж — парики, бороды, усы, а также мобильные телефоны для одноразового использования, компьютеры, документы, которые важны для следствия.

"На территории Украины правоохранительными органами параллельно задержаны девять человек", — отметил прокурор.

Он рассказал, что на территорию Молдовы для ознакомления с ситуацией и слежки за объектом покушения были переброшены два хорошо подготовленных бойца.

Бусуйок подтвердил, что покушение готовилось на лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Прокурор сообщил, что информацию о готовящемся покушении на гражданина Молдовы передали правоохранительным органам этой страны украинские коллеги. По данным следственных органов соседней страны, гражданин Украины, известный в преступном мире, получил заказ на убийство Плахотнюка за 200 тысяч долларов США. Половина этой суммы уже была выплачена в качестве аванса.

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Тема:
Предотвращение убийства Плахотнюка (6)

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Теги:
покушение, детали, прокуроры, Виталие Бусуйок, Владимир Плахотнюк, Молдова
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