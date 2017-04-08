Киллеру обещали 200 тысяч долларов за убийство Плахотнюка

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. За убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка исполнителю преступления обещали 200 тысяч долларов США.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Обнародованы детали попытки заказного убийства Плахотнюка

Об этом правоохранительным органам республики стало известно из полученной в ходе следствия информации.

Как заявил на брифинге в субботу глава Национального инспектората расследований Ион Якимов, убийство Плахотнюка должно было произойти возле здания Global Business Center. Рядом, как сообщил правоохранитель, находится детский сад и жилые дома.

"Пока точно не известно, где именно должен был быть произведен выстрел — возле офиса или непосредственно в машине", — сказал Якимов.

В зависимости от обстоятельств исполнители должны были выбрать более удобный для них вариант убийства. Операция была спланирована задолго и достаточно хорошо.