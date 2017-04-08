Бэсеску снова стал лицом без гражданства - молдавского

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Траян Бэсеску снова остался без гражданства Республики Молдова после того, как отмена решения президента Игоря Додона по этому вопросу было обжаловано Гражданской коллегией и административным советом Апелляционной палаты по запросу советника президента РМ по юридическим вопросам Максима Лебединского.

Ранее, 20 марта адвокат Бэсеску Андрей Бивол направил в суд в Кишиневе требование об отмене указа Игоря Додона о лишении бывшего президента Румынии молдавского гражданства — до завершения рассмотрения дела.

Додон подписал соответствующий указ в начале января текущего года.