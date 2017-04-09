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Станет ли Приднестровье интересным для иностранных туристов

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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"Заповедник Совка", непризнанное государство или природная жемчужина Восточной Европы – чем именно может заинтересовать иностранцев левобережье Днестра

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik, Сергей Цуркану. В Кишиневе создается первый центр для туристов. Параллельно, похожий центр вскоре появится и в Тирасполе. Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза, USAID и Правительства Швеции.

Арка Победы в центре Кишинева
© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Туристический потенциал правобережья достаточно изучен, а вот если у левобережья Днестра возможности заманить к себе иностранцев в качестве туристов.

Для ответа на этот вопрос Sputnik Молдова обратился к эксперту по туризму, Юрию Кротенко. Непризнанных государств на нашей планете не так уж и много, возможно они могут привлечь своим статусом любителей экстремального туризма?

"Как говорится, у каждого товара есть свой покупатель. Покупатель находится и на "непризнанный товар". Если постоять на кишиневском автовокзале, то можно увидеть, что иногда и иностранцы покупают билеты в Приднестровье. Но это очень небольшое количество людей. Наличие замороженного конфликта, фотографии бронетранспортеров и военизированных постов не делают регион привлекательным для туристов. Люди хотят потратить деньги, получить удовольствие, и остаться при этом здоровыми", — сказал Кротенко.

Существует расхожий штамп о Приднестровье — дескать эта территория может заинтересовать любителей исторических реконструкций и различного рода "ностальгирующих" как осколок СССР или даже "заповедник Совка". Данное измышление является не более чем мифом, утверждает эксперт.

"Между СССР и Приднестровьем колоссальная разница. И дело не в величине населения. В Приднестровье существует рыночная экономика, рыночные отношения, своеобразные, конечно, в связи со статусом территории, но они есть. Это не Советский Союз. И ехать сюда в поисках Советского Союза бессмысленно. Это миф, что Приднестровье "заповедник СССР", — отметил эксперт.

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Впрочем, кое-чем Приднестровье туристов заинтересовать может — в регионе существует удивительный с исторической точки зрения объект — Бендерская крепость.

"Бендерская крепость — это уникальное сооружение. Сколько там было событий и сражений! Гетман Иван Мазепа там умер. Карл XXII Король Шведский там прятался после Полтавской битвы. И его знаменитый обоз с золотом был с ним. И следы его теряются в Бендерской крепости. Как и следы сабли турецкого Главнокомандующего. И Емельян Пугачев был в Бендерской крепости. Суворов, Кутузов, Потемкин Таврический. Эта крепость имеет уникальную историю", — отметил Кротенко.

Главная водная артерия Молдовы — Днестр — практически утеряла привлекательность для туристов, говорит Кротенко.

"Днестр — тут, мне кажется, перспектив очень мало. И с каждым годом все меньше. Взгляните даже на Карпаты на картах Google и сравните их со снимками из космоса десяти или двадцатилетней давности. Карпаты "лысеют", там стремительно исчезают леса. И поэтому сброс воды оттуда резко уменьшается. Это только одна из причин обмельчания и деградации Днестра", — резюмировал эксперт.

Судя по словам Юрия Кротенко, туристические перспективы левобережья Днестра, как, впрочем, и правобережья, достаточно туманны, однако эксперты говорят, что сближение берегов послужит и повышению туристической привлекательности нашей страны. Но тут уже дело за политиками.

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Теги:
Бендерская крепость, туризм, Днестр, Молдова, Приднестровье, Юрий Кротенко, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев
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