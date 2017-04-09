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Как гражданину Молдовы не стать жертвой интернет-магазинов и аукционов

© Sputnik/ Murad Orujov
Общество
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Слабая информированность наших граждан о тонкостях шопинга во Всемирной паутине может обернуться печальными последствиями.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik, Сергей Цуркану. По итогам 2016 года почти половина всех продаж в Интернете (47%), приходится на Китай, впервые эта страна сумела "подвинуть" США с первого места. В денежном выражении это составляет примерно 900 миллиардов долларов. К 2020 году, по оценкам экспертов, объемы торговли в Интернете вырастут вдвое.

Покупки в Интернете давно уже прочно вошли в жизнь западных и восточных обывателей.

Граждане Молдовы с небольшим отставанием следуют за мировым трендом — все больше молдаван выписывают по Интернету гаджеты, одежду, игрушки и даже мебель. Вместе с тем, покупки в интернет магазинах — даже таких популярных и, казалось бы, безопасных, как Ebay или Aliexpress требуют хотя бы минимума знаний и навыков. Существует набор правил, следуя которым, можно гарантировано "остаться при своих" — не потерять деньги, осуществляя покупки в Интернете, говорит Sputnik Молдова независимый банковский эксперт Александр.

"Эти магазины абсолютно безопасны. Если соблюдать определенные правила. Какие существуют риски? Например, недобросовестный продавец регистрируется на торговой площадке и продает некачественный товар. В таком случае вместо нового телефона, например, вы получите подделку, "фейковую" модель. Это как правило видно по цене — она не может быть в 2 или 3 раза ниже чем официальная", — отметил эксперт.

Продавцы бывают разными, мошенники присутствуют во всех сферах жизни, однако распознать "интернет-кидалу" при желании не сложно, продолжает Александр.

"Всегда нужно смотреть на рейтинг продавца — прежде чем оплатить покупку, нужно его изучить и прочитать отзывы покупателей о данном продавце. Таким образом себя можно обезопасить. Если много отрицательных отзывов, то, разумеется, рисковать и связываться с таким магазином не стоит", — сказал собеседник.

Не нужно спешить распаковывать желанную посылку — иногда для подстраховки лучше запечатлеть этапы извлечения товара на видео или фото.

"Есть механизмы воздействия на продавца. Если товар некачественный или не соответствует описанию, его нужно сфотографировать, снять на видео — лучше делать это даже при распаковке посылки. Потом нужно открыть спор и использовать эти визуальные доказательства для того, чтобы вернуть свои деньги", — рассказал Александр.

Внимательность и осторожность — это главный залог того, что покупка товара в Интернете не обернется разочарованием и финансовыми убытками, утверждает эксперт.
"Весь механизм защиты покупателей уже заложен в самих сайтах, главное уметь читать, понимать и правильно ими пользоваться. На всякий случай можно использовать банковскую функцию транзакционного окна, когда ваша карта всегда заблокирована пока вы не делаете покупку", — резюмировал собеседник.

Стоит также напомнить, что граждане Молдовы могут беспошлинно ввозить в страну товары, таможенная стоимость которых не превышает 300 евро. Этот лимит распространяется и на почтовые посылки. В противном случае покупателю придется заплатить налог. Кстати в России граждане могут беспошлинно ввозить в страну товары, чья таможенная стоимость не превышает тысячи евро. Можно, конечно, договориться с продавцом, чтобы он обозначил заниженную стоимость товара, однако, во-первых, это обман государства, хоть и мелкий, а во-вторых эта хитрая схема работает далеко не всегда. Поэтому лучше наслаждаться Интернет-шопингом не нарушая законы. Вкупе с осторожностью такой шопинг может принести настоящие выгоды и удовольствия даже самым требовательным и капризным покупателям.

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Теги:
шопинг, Интернет, Молдова
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