Как гражданину Молдовы получить 600 евро, ничего не делая

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik, Сергей Цуркану. Задержка или отмена авиарейса, это, увы, частое явление, с которым сталкивались многие граждане. К превеликому сожалению, далеко не все в курсе, что попавшим в такое неприятное положение положена финансовая компенсация, которая, зачастую, в несколько раз может превышать стоимость билета на самолет.

Вот что рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

"Не так давно я с семьей летел в Яссы из Сицилии, рейс был не просто задержан, а перенесен, почти на сутки. Трое детей, все нервничают, я, в сердцах, пишу в социальных сетях об этой ситуации, мне все сочувствуют. И только мой брат написал: "Поздравляю"! Через 2 месяца я получил компенсацию, сумма которой превысила стоимость путешествия", — сказал Иванцов.

Правовым основанием для получения компенсации является Европейский регламент ЕС261/2004 где сказано, что авиакомпании обязаны выплачивать компенсацию пассажирам задержанных и отменённых рейсов в размере до 600 евро каждому пассажиру. Этот документ был принят специально для защиты прав пассажиров в случае нарушения авиасообщения по вине авиакомпании. Самое важное, о чем знают далеко не все граждане Молдовы — граждане любой страны, а не только стран ЕС, могут воспользоваться его положениями, чтобы получить компенсации.

Другими словами, несмотря на то, что данный регламент европейский, для получения положенных денег должно быть выполнено одно из следующих условий: авиакомпания, выполняющая данный рейс, должна быть зарегистрирована в ЕС, либо пунктом вылета должен быть город в Евросоюзе, при этом авиакомпания может быть абсолютно любой. Таким образом под действия данного регламента попадают практически все рейсы европейского направления из Молдовы, не говоря уже о перелетах внутри ЕС.

Кстати, если вам сложно или лень собирать документы для доказательства того, что вы пострадали по вине нерадивой авиакомпании, в Европе существует большое количество юридических организаций, которые за процент (обычно это 25%) готовы сделать все за вас.

Именно поэтому не только путешественники, но и юристы утверждают — знание своих прав и законов не только облегчает людям жизнь, но может нести и прямые финансовые бонусы, что для наших граждан, которые в силу объективных причин не так уж часто путешествуют, особенно важно.

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